Aslan’dan çılgın zafer

G.Saray Rize deplasmanında 3 altın puan kazandı, rakiplerinin kazandığı haftada hata yapmadı: 3-2... Cimbom, Rize'deki maça hızlı başladı. 5. dakikada Holmen'in uzaklaştırmak istediği top ceza sahası içinde Mohamed'in önünde kaldı. Mısırlı yıldız futbolcu penaltı noktasına yakın bir yerden yaptığı vuruşla takımını öne geçirdi: 0-1... 17'de Sabo'nun altıpasa gönderdiği topu Pohjanpalo boş kaleye yuvarladı: 1-1...



GOLÜN ASİSTİ ÖMER BAYRAM'DAN

25'te Pohjanpalo'nun ceza sahası içinde yaptığı sert şut ağlarla buluştu: 2-1... 45+5'te Taylan'ın şutunu Gökhan çıkardı. Dakikalar 48'i gösterdiğinde oyuna sonradan giren Ömer Bayram'ın ortasında Mostafa Mohamed topu kale dibinden dışarı attı. 60'ta Halil'in şutu adeta direği yaladı. 75'te Ömer Bayram'ın kale önüne ortasını Mohamed tamamladı: 2-2...



BERKAN KUTLU'DAN İNANILMAZ HATA

77'de Çaykur Rizesporlu Pohjanpalo kale dibinde yüzde 100'lük gol pozisyonundan yararlanamadı. 87'de Berkan ceza sahası içinde topu Phiri'yi kaptırdı. Genç oyuncu sonrasında Phiri'yi indirince hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Boldrin penaltıyı dışarı gönderdi... 101. dakikada Diagne'nin pasında Morutan topu ağlara gönderdi: 3-2.

MUSLERA 400. MAÇINDA

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, Çaykur Rizespor maçında görev alarak 400. resmi maçına çıktı. Cimbom'da 11. sezonunu geçiren Muslera, 2011-2012 sezonundan bu yana 322 Süper Lig, 41 UEFA Şampiyonlar Ligi, 11 UEFA Avrupa Ligi, 19 Türkiye Kupası ve 7 TFF Süper Kupa maçında forma giydi.



MOHAMED: ÇOK MUTLUYUM

Çaykur Rizespor maçıyla bu sezon ligdeki ilk gollerini atan Mostafa Mohamed, karşılaşma sonunda çok mutlu olduğunu söyledi. Mısırlı futbolcu "İki gol attım ama önemli olan kazanmaktı. Tek düşüncemiz buradan 3 puanla ayrılmaktı, iyi bir sonuç aldık" diye konuştu.