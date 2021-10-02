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    • Spor
    • 02.10.2021 22:28
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    • 02.10.2021 22:41
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    Beşiktaş Teknik Direktörü Ali Rıza Sergen Yalçın'dan 'kırmızı kart' açıklaması

    Beşiktaş - Sivasspor maçının 43. dakikasında kırmızı kart görerek oyun dışı kalan teknik direktör Sergen Yalçın, açıklamalarda bulundu. Yalçın, hakeme hakaret etmedini söyledi ve yaptığı hareketten kırmızı görmesinin doğru olduğunu ifade etti.

    Sergen Yalçın’dan kırmızı kart yorumu!

    Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş ile Sivasspor karşı karşıya geldi.



    Siyah-beyazlılar, Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi 2-1 kazandı.



    Kartal'da teknik direktör Sergen Yalçın 43. dakikada kırmızı kart gördü.




        Maçın ardından Ajansspor'a konuşan 48 yaşındaki çalıştırıcı, "Hakeme kesinlikle hakaret etmedim. Ama yaptığım hareketten kırmızı kart görmem doğruydu." ifadelerini kullandı.



        BEŞİKTAŞ'TAN SERGEN YALÇIN PAYLAŞIMI
        Siyah beyazlı kulüp, Sivasspor maçı sonrası sosyal medya hesabından Sergen Yalçın görseli paylaştı ve 'Boğazın Kartalı' etiketini paylaştı.

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