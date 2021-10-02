Beşiktaş Teknik Direktörü Ali Rıza Sergen Yalçın'dan 'kırmızı kart' açıklaması

Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş ile Sivasspor karşı karşıya geldi.
Siyah-beyazlılar, Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi 2-1 kazandı.
Kartal'da teknik direktör Sergen Yalçın 43. dakikada kırmızı kart gördü.
Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş ile Sivasspor karşı karşıya geldi.
Siyah-beyazlılar, Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi 2-1 kazandı.
Kartal'da teknik direktör Sergen Yalçın 43. dakikada kırmızı kart gördü.
Maçın ardından Ajansspor'a konuşan 48 yaşındaki çalıştırıcı, "Hakeme kesinlikle hakaret etmedim. Ama yaptığım hareketten kırmızı kart görmem doğruydu." ifadelerini kullandı.