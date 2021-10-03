Sakatlıklarla boğuşan Kartal, Sivas engelini güven yalçın ile aştı

Kartal'a hayat öpücüğü... Son 3 resmi maçında 2 yenilgi, 1 beraberlik alan Siyah-Beyazlılar evinde Sivasspor'u 2-1 mağlup ederek kendine geldi. 32. dakikada Rosier'in sağ kanatta ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Güven mükemmel bir vole ile golü attı: 1-0.

SERGEN YALÇIN KIRMIZI GÖRDÜ

43. dakikada kırmızı kart gören Sergen Yalçın tribüne çıkmak zorunda kaldı. 45+1. dakikada Güven Yalçın'ın sağ çaprazdan şutunda, kaleci Muammer topu yatarak kontrol etti.

ROSİER ZOR OLANI BAŞARDI!

51. dakikada Goutas'ın kafa vuruşu adeta direği yaladı. 55'te Rıdvan topu kendi ağlarına yolladı: 1-1. 59'da Batshuayi vurdu, Muammer kurtardı. Ardından Rosier golü kaçırdı.

HENRİQUE BÜYÜK FIRSATI TEPTİ

70'de yine sahneye Güven çıktı ve Beşiktaş öne geçti: 2-1. 71'te Henrique'nin kafa vuruşu kaleci Ersin'in üzerine gitti. 82'de Henrique inanılmaz bir gol kaçırdı ve maç 2-1 bitti.

SİVAS'A KARŞI 5 MAÇTA 4 GOLLE YILDIZLAŞTI

Gecenin yıldızlarından biri olan Güven Yalçın, Sivasspor'a karşı başarılı performansını sürdürüyor. Genç yıldız, Kırmızı-Beyazlılar'a karşı 5 maçta 4 kez ağları havalandırdı.

BU POZİSYONLAR ÇOK KONUŞULDU

Beşiktaş ile Sivasspor arasında oynanan maçta düdük çalan Yaşar Kemal Uğurlu'nun Sergen Yalçın'a gösterdiği kırmızı dışındaki 3 kararı çok konuşuldu. Sivas'ın öncesinde ofsayt olduğu gerekçesiyle iptal olan penaltısı ile Beşiktaş'ın 46'da lehine beklediği penaltı ve Josef'in sarı kart gördüğü pozisyondaki kırmızı itirazı geceye damga vurdu.

RIDVAN YILMAZ HATASINI TELAFİ ETTİ

Sivasspor maçının 54. dakikasında ters bir vuruşla kendi ağlarını sarsan Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz, hatasını affettirmeyi bildi. Genç futbolcu 69. dakikada Güven'in attığı golde harika bir orta yaparak takımının skoru 2-1'e getirmesini sağladı.

"BENİ ATARLAR" DEDİ VE ATILDI!

Oldukça gergin bir ortamta geçen maçın en çok konuşulan isimlerinden birisi Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın oldu. Tecrübeli hoca karşılaşmanın 43. dakikasında ceza sahası yayı üzerinde Can Bozdoğan'ın yerde kaldığı pozisyona hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun 'devam' demesi sonrası adeta çılgına döndü. Kendisine ayrılan alanın dışına çıkıp sahaya giren ve önüne gelen topa sert bir şekilde vuran Sergen Yalçın, hakem Uğurlu tarafından direkt kırmızı kartla cezalandırıldı. 4. hakemin yaptığı uyarı sonrası Uğurlu tarafından oyundan atılan başarılı hoca maçın geri kalanını tribünden takip etti. Yaşanan bu olay Sergen Yalçın'ın 8 Eylül'de yaptığı bir açıklamayı akıllara getirdi. Başarılı teknik adam çıktığı bir TV programında, MHK eğitim danışmanı Jaap Uilenberg'in kendisini hedef gösteren açıklamalarına tepki göstermiş ve "Ben kesin atılırım. 3-5 maç içinde kesin atarlar beni. Hiç şüphem yok" ifadesini kullanmıştı. Maç sonunda konuşan Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Murat Şahin de, "Hocamızın herhangi sözlü ve fiiili bir şey yok. Sadece sahaya girip topa vurduğu için atıldı" dedi.