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    • Spor
    • 03.10.2021 01:42
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    • 03.10.2021 01:42
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    Galatasaray'dan 'hakem' kararı: Performanslar resmi internet sitesinden yayınlanacak

    Galatasaray, bundan sonra oynadıkları her maçın ardından objektif bir şekilde resmi internet sitesinden hakemlerin istatistiklerinin yayınlanacağını bildirdi.

    Galatasaray’dan sürpriz hamle! Hakemler...

    Galatasaray Kulübü, Süper Lig 'de maçlarını yönetecek hakemlerin performanslarıyla ilgili istatistikleri resmi internet sitesinden yayımlayacağını duyurdu.

    Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü olarak, Süper Lig'in 8. haftası itibarıyla uluslararası bağımsız istatistik kuruluşundan elde ettiğimiz veriler ışığında maçlarımızı yönetecek hakemlerin performansları ile ilgili karşılaştırmalı istatistiksel verileri, tarafsız, objektif ve yorumsuz bir şekilde web sitemizde bilimsel bir perspektifte yayımlayacağımızı kamuoyuna saygılarımızla duyururuz." denildi.


    İşte o açıklama;

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    Haberler Spor Galatasaray'dan 'hakem' kararı: Performanslar resmi internet sitesinden yayınlanacak
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