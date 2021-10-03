İşitme Engelliler Takımımız Dünya Şampiyonu (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

SÜPER LİG'DE 2 MAÇ DAHA OYNANACAK

Süper Lig'de bugün 2 maç daha oynanacak. Saat 13.30'da Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Atakaş Hatayspor'u konuk edecek. Karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek. 16.00'da ise Gaziantep FK, evinde Altay'ı ağırlayacak. Bu karşılaşmada ise Bahattin Şimşek düdük çalacak.