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    İşitme Engelliler Takımımız Dünya Şampiyonu (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek altın madalya kazandı. İlk iki seti 25-23 ve 25-22 alarak 2-0 öne geçen milliler, sonraki setleri 25-18 ve 25-22 kaybedince, İtalya 2-2 beraberliği sağladı. Milli Takımımız karar setini 15-13, maçı ise 3-2 kazanarak şampiyon oldu.

    İşitme Engelliler Takımımız Dünya Şampiyonu

    İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek altın madalya kazandı. İlk iki seti 25-23 ve 25-22 alarak 2-0 öne geçen milliler, sonraki setleri 25-18 ve 25-22 kaybedince, İtalya 2-2 beraberliği sağladı. Milli Takımımız karar setini 15-13, maçı ise 3-2 kazanarak şampiyon oldu.

    SAVUNMADA FORMA ALPASLAN ÖZTÜRK'ÜN
    Terim, Marsilya maçının 11'inde mecburi 2 değişiklik yapacak. Cezası süren Marcao'nun yerine Alpaslan, sakatlığı bulunan Boey'in yerine ise Yedlin oynayacak.

    LİGDE DE AYNISINI İSTİYORUM!
    Zirve yarışında puan kaybına tahammülü olmayan Galatasaray son zamanlarda gerilim yaşadığı Rizespor'la 19.00'da deplasmanda karşılaşacak. Futbolcularıyla toplantı yapan Fatih Terim, "Avrupa'daki mücadele ve ciddiyetin aynısını artık ligde de bekliyorum" ifadesini kullandı.

        SÜPER LİG'DE 2 MAÇ DAHA OYNANACAK
        Süper Lig'de bugün 2 maç daha oynanacak. Saat 13.30'da Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Atakaş Hatayspor'u konuk edecek. Karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek. 16.00'da ise Gaziantep FK, evinde Altay'ı ağırlayacak. Bu karşılaşmada ise Bahattin Şimşek düdük çalacak.

        MOUSSA SOW BABAESKİ'YE İKİNCİ BAŞKAN OLDU
        F.Bahçe'nin eski futbolcusu Moussa Sow, Kırklareli'nde Bölgesel Amatör Lig'de mücadele elen Babaeskispor'un 2. başkanı oldu. Moussa Sow'un kardeşi Amadou Sow ise kulübün başkanı oldu. Amadou Sow, Babaeski Belediye Başkanı Abdullah Hacı'yı makamında ziyaret etti.

        AYKUT KOCAMAN'IN İSTİFASI KABUL EDİLDİ
        Karagümrük maçının ardından istifasını Medipol Başakşehir yönetim kurulana sunan Aykut Kocaman'ın istifasının kabul edildiği açıklandı. Medipol Başakşehir yönetimi milli arada yeni teknik direktörünü açıklayacak. Medipol Başakşehir geride kalan 8 haftada 2 galibiyet, 6 mağlubiyet aldı.

            ANADOLU EFES'TEN BEŞİKTAŞ'A BÜYÜK FARK
            ING Basketbol Süper Ligi'nde dün oynanan maçta Anadolu Efes, Beşiktaş Icrypex'i 46 sayı farkla 101-55 mağlup etti. Efes ilk yarıyı da 59-22 önde tamamladı. Diğer sonuçlar: Karşıyaka-Bahçeşehir: 90-81, Tofaş-Büyükçekmece: 98-87, Galatasaray- Darüşşafaka: 101-107.

            MANCHESTER UNİTED EVERTON İLE YENİŞEMEDİ
            İngıltere Premier Lig'in 7. haftasında Manchester United, Everton ile 1-1 berabere kaldı. Manchester United, Old Trafford'da evinde oynadığı maçta Anthony Martial ile 43. dakikada öne geçmesine rağmen 65. dakikada Andros Townsend'in golüne engel olamadı.

            TUZLA'DAN TEK KURŞUN
            TFF 1. Lig'in 8. haftasında Tuzlaspor, Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup etti. Tuzlaspor'a 3 puan getiren golü 46. dakika Sedat Şahitürk attı. Bu sonuçla puanını 14'e yükselten Tuzlaspor üst sıralar için iddiasını sürdürdü. Keçiörengücü ise 4 puanla son sırada kaldı.

                GİRESUN'DAN SİFTAH VAKTİ
                Süper Lig'de Giresunspor, Göztepe'yi deplasmanda 1-0 yenerek ilk galibiyetine imza attı. İlk yarısı 0-0 sona eren maçta Göztepe'nin golünü 71. dakikada Diabata kaydetti. Giresunsporlu futbolcular maç sonhunda büyük bir sevinç yaşadılar.

                ALANYA KENDİ AYAĞINA SIKTI
                Süper Lig'in 8. haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. 48.'de Emre Akbaba'nın köşe vuruşunda Fatih Aksoy'un kafa vuruşunda, top ağlarla buluştu: 0-1. 86'da Guilherme'nin ceza sahasına ortasında Awaziem, ters bir vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi: 1-1. Karşılaşma 1-1 sona erdi.
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