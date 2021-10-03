İşitme Engelliler Takımımız Dünya Şampiyonu (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek altın madalya kazandı. İlk iki seti 25-23 ve 25-22 alarak 2-0 öne geçen milliler, sonraki setleri 25-18 ve 25-22 kaybedince, İtalya 2-2 beraberliği sağladı. Milli Takımımız karar setini 15-13, maçı ise 3-2 kazanarak şampiyon oldu.
SAVUNMADA FORMA ALPASLAN ÖZTÜRK'ÜN
Terim, Marsilya maçının 11'inde mecburi 2 değişiklik yapacak. Cezası süren Marcao'nun yerine Alpaslan, sakatlığı bulunan Boey'in yerine ise Yedlin oynayacak.
LİGDE DE AYNISINI İSTİYORUM!
Zirve yarışında puan kaybına tahammülü olmayan Galatasaray son zamanlarda gerilim yaşadığı Rizespor'la 19.00'da deplasmanda karşılaşacak. Futbolcularıyla toplantı yapan Fatih Terim, "Avrupa'daki mücadele ve ciddiyetin aynısını artık ligde de bekliyorum" ifadesini kullandı.