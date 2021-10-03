Galatasaray yeni stat sponsoru için geri sayımda! 1 milyarlık heyecan

Başkan Burak Elmas'ın seçim öncesi sözünü verdiği dev sponsorluk için geri sayıma geçildi. Galatasaray kulübü stadın isim hakkı konusunda yapılacan anlaşmayı kısa sürede kamuoyuna duyuracak.

10 yıldır isim hakkını elinde durulduran Türk Telekom'un yazısı stattan kaldırıldı.

KATARLI BİR ŞİRKETLE ANLAŞILDI

Yönetimin daha önce söz verildiği gibi Katarlı büyük bir şirketle her konuda anlaştığı ve kısa sürede imzaların atılacağı öğrenildi. Yeni anlaşmanın da 10 yılı kapsayacağı gelen bilgiler arasında.

FARKLI SPONSORLUKLAR OLACAK

Kulübün 10 yılda 100 milyon Euro (Yaklaşık 1 milyar lira) gelir elde etmesi bekleniyor.

Anlaşmanın farklı sponsorlukları da kapsayacağı ifade ediliyor.