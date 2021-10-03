Fenerbahçe Yönetimi, taraftar gruplarıyla bir araya geldi! Hep destek tam destek verin

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bugün oynanacak kasımpaşa maçı öncesinde taraftar grupları ile bir araya geldi.

UEFA Avrupa Ligi'nde Olympiakos'a 3-0 kaybedilen maçta yaşananlara değinen ve bu tür olmayların bir daha yaşanmaması gerektiğini ifade eden eden Başkan Ali Koç, "Desteğe en çok ihtiyacımız olduğu zamanda tribünlerin bazı kesimlerinden gelen tepkinin takıma hiçbir faydası yok. Futbolcularımız ve teknik ekibimiz en zor zamanda bile taraftarın yanında olduğunu bilmek zorunda. Sizlerden her koşulda destek bekliyoruz. İhtiyacımız olan da bu. Yenik durumdayken takımı islıklamak, yuhalamak, sahaya yabancı madde atmak... Bunlar geride kalmalı 'Hep destek tam destek' sloganını hayata geçirin" dedi.

Taarftar grupları da bu tür tatsız olayların önüne geçeceklerini ifade ettiler.

KASIMPAŞA MAÇINI KAZANIP MORAL BULALIM

Başkan Koç, "Kasımpaşa maçını kazanıp milli araya moralli girmeliliyiz. Sakatlarında iyileşmesiyle rahatlayacağız" dedi.