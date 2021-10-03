Fenerbahçe Kasımpaşa maçı Bein Sport CANLI izleme yolları! Fenerbahçe Kasımpaşa maçı şifresiz veren yabancı kanallar! Süper Lig'de 8. haftaya gelindi. Bugün (3 Ekim 2021 Pazar) Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Ülker Stadyumu'nda kozlarını paylaşan her iki takım da hanesine 3 puanı yazdırmak için canla maçla mücadele ediyor. Maçı Atilla Karaoğlan yönetiyor. İlk yarı sona erdi. İkinci yarıyı kaçırmadan canlı izleyebileceğiniz Bein Sport linki ve maçı şifresiz veren yabancı kanallar haberimizde!