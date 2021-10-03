Fenerbahçe Kasımpaşa maçı Bein Sport CANLI izleme yolları! Fenerbahçe Kasımpaşa maçı şifresiz veren yabancı kanallar! Süper Lig'de 8. haftaya gelindi. Bugün (3 Ekim 2021 Pazar) Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Ülker Stadyumu'nda kozlarını paylaşan her iki takım da hanesine 3 puanı yazdırmak için canla maçla mücadele ediyor. Maçı Atilla Karaoğlan yönetiyor. İlk yarı sona erdi. İkinci yarıyı kaçırmadan canlı izleyebileceğiniz Bein Sport linki ve maçı şifresiz veren yabancı kanallar haberimizde!
FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇI CANLI İZLEME YOLLARI!
Fenerbahçe Kasımpaşa maçı Bein Sports 1 ekranlarından naklen (canlı) yayınlanacak. Digiturk aboneleri Bein Sports 1 kanalı üzerinden maçı şifresiz olarak canlı izleyebilecekler.
FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇI ŞİFRESİZ VEREN YABANCI KANALLAR!
Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının canlı yayınlanmasını beklenen yabancı kanallar şöyle;
Be Sport 1(belgium)/Hd, beIN Sports Connetct EPANA, Benfica Tv2(BTV2), BT Sport 1/HD, Canal+Futbol/HD, Canal+ Sport (france), Canal + Sport (poland) / Hd, Daiema Sport 2 HD, Digi Sport 1 (Hun), Dolce Sport / Hd, ESPN Caribbean, Fox Sports (italy)/ HD, Futbol 1 (Ukranie), GO Sports 2 / Hd, / Hd, KAZ Sport, Lig tv3/HD, Ntv Plus Futbol 1 / HD, O2 Sport (cze), OLL TV Player, Sky Sport 2 (germany)/HD, Sport 1 (israel)/HD.
Arena Sport 1 HD (cro) Arena Sport 2 HD (serbia) Az Tv(Azerbaycan) beIN Sport Max 7, beIN Sport Mena 6 (Arap kanalı) BT Sport Extra Red Button, OTE Sport 7 HD, Sky Sport 8 (Germany) Sport Tv1 (Portugal) Supersport Maximo 1, Viasat Xtra 3
MAÇIN 11'LERİ
Fenerbahçe: Altay, Kim Min-Jae, Serdar Aziz, Szalai, Gustavo, Muhammed, Crespo, Ferdi, Rossi, Berisha, Serdar Dursun.
Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Donk, Tarkan, Eren, Sadiku, Travnik, Hajradinovic, Eysseric, Yusuf Erdoğan, Umut.
33. RANDEVU BUGÜN!
İki ekip arasında geride kalan 32 maçtan 25'ini Fenerbahçe, 3'ünü Kasımpaşa kazandı, 4 müsabaka da berabere sonuçlandı. Sarı lacivertli ekibin lig maçlarındaki 78 golüne, Kasımpaşa 28 golle yanıt verdi. Geçen sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan müsabaka 2-2 tamamlandı. İkinci devre Kasımpaşa'da ise kazanan taraf 3-1'lik skorla Fenerbahçe oldu.