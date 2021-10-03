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    • Spor
    • 03.10.2021 13:29
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    • 03.10.2021 13:29
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    CANLI | Yeni Malatyaspor - Hatayspor canlı anlatım izle

    Süper Lig'de 8. hafta heyecanı bugün oynanan karşılaşmalarla devam ediyor. Öznur Kablo Yeni Malatyaspor evinde ligin güçlü ekiplerinden Hatayspor'u ağırlıyor. Karşılaşmada ilk düdük saat 13.30'da çaldı. Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

    CANLI | Yeni Malatyaspor - Hatayspor

    Süper Lig'de 8. hafta heyecanı bugün oynanan karşılaşmalarla devam ediyor. Öznur Kablo Yeni Malatyaspor evinde ligin güçlü ekiplerinden Hatayspor'u ağırlıyor. Karşılaşmada ilk düdük saat 13.30'da çaldı. Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

    ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR - HATAYSPOR MAÇI 11'LERİ
    Öznur Kablo Yeni Malatyaspor:     Ertaç, Sadık, Semih, Wallace, Hadadi, Aabid, Nshimirimana, Ndong, Mounir, Mustafa Eskihellaç, Tetteh
    Hatayspor: Munir, Burak, Fatih Kurucuk, Kamil Ahmet, Adekugbe, Boudjemaa, A. Traore, Ribeiro, Saba, Saint Louis, El Kaabi

    ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR - HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?
    Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Hatayspor maçı 3 Ekim Pazar günü TSİ 13.30'da başlayacak ve beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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