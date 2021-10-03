CANLI | Yeni Malatyaspor - Hatayspor canlı anlatım izle

Süper Lig'de 8. hafta heyecanı bugün oynanan karşılaşmalarla devam ediyor. Öznur Kablo Yeni Malatyaspor evinde ligin güçlü ekiplerinden Hatayspor'u ağırlıyor. Karşılaşmada ilk düdük saat 13.30'da çaldı. Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...
ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR - HATAYSPOR MAÇI 11'LERİ
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Ertaç, Sadık, Semih, Wallace, Hadadi, Aabid, Nshimirimana, Ndong, Mounir, Mustafa Eskihellaç, Tetteh
Hatayspor: Munir, Burak, Fatih Kurucuk, Kamil Ahmet, Adekugbe, Boudjemaa, A. Traore, Ribeiro, Saba, Saint Louis, El Kaabi
ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR - HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Hatayspor maçı 3 Ekim Pazar günü TSİ 13.30'da başlayacak ve beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.