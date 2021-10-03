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    • 03.10.2021 14:53
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    • 03.10.2021 15:14
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    CANLI | Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı canlı anlatım izle

    Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında evinde Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Sarı-lacivertliler, Olympiakos'a karşı alınan 3-0'lık yenilginin ardından Kasımpaşa'yı yenerek zirvedeki yerini korumak istiyor. Peki Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı saat kaçta hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

    Fenerbahçe - Kasımpaşa maçında ilk 11’ler belli oldu

    Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Kasımpaşa ile kozlarını paylaşacak. İki takım da kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Peki, Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmaya dair tüm bilgiler....

    FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
    Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı 3 Ekim Pazar günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

    İLK 11'LER
    Fenerbahçe: Altay, Min Jae, Serdar Aziz, Attila Szalai, Luiz Gustavo, Muhammed Gümüşkaya, Crespo, Ferdi Kadıoğlu, Diego Rossi, Mergim Berisha, Serdar Dursun

    Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Donk, Tarkan, Eren, Sadiku, Travnik, Hajradinovic, Eysseric, Yusuf, Umut

    FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇININ HAKEMİ KİM?
    Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kemal Yılmaz yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Zorbay Küçük.

    FENERBAHÇE'DE MESUT ÖZİL SEVİNCİ YAŞANIYOR!
    Gribal enfeksiyon nedeniyle Olympiakos karşılaşmasına kadroda olmayan yıldız isim Kasımpaşa maçı ile birlikte formasına dönecek.

    GUSTAVO DİNLENDİRİLEBİLİR!
    Sezon başından bu yana her maçta forma giyen Luiz Gustavo, Kasımpaşa maçında dinlendirilebilir. Gustovo'nun Olympiakos maçında yorgunluk yaşadığı teknik ekip tarafından gözlemlendi.

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    Fenerbahçe - Kasımpaşa maçında ilk 11’ler belli oldu
    Haberler Spor CANLI | Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı canlı anlatım izle
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