Berisha kimdir, kaç yaşında, evli mi ? Berisha hangi takımlarda oynadı? Mergim Berisha Golleri...

Mergim Berisha, 17 gol, 2 asistlik Liefering macerasının ardından en başarılı dönemini Altach'ta geçirdi ve 34 maçta 16 gol, 10 asistle oynadı.

Ocak 2020'de döndüğü Salzburg'ta özellikle Şampiyonlar Ligi'nde attığı gollerle adından söz ettiren yıldız forvetin güncel piyasa değeri 10 milyon Euro. Red Bull Salzburg formasıyla çıktığı 58 maçta 24 gol, 15 asistle oynayan Berisha, Avusturya ekibinde 3 lig, 3 kupa şampiyonluğu yaşadı.

23 yaşındaki forvet, Almanya U21 Takımı ile Avrupa Şampiyonluğu zaferi de elde etti. Almanya U21'de 13 maçta 1 golle oynayan Berisha, A Milli Takım formasını ise hiç giymedi. Sağ ayağını etkili bir şekilde kullanan başarılı oyuncunun Salzburg ile olan sözleşmesi Haziran 2022'de sona erecekti. Geçen sezon Salzburg ile tüm kulvarlarda 42 maça çıkan Berisha, 23 gol kaydetti.

BERİSHA EVLİ Mİ, SEVGİLİSİ KİM?

Berisha'nın kız arkadaşının adı Vesa Vllasaliu'dır. Fenerbahçe, Berisha'yı kadrosuna kattıktan sonra Vllasaliu statta formayla poz vermişti. Vesa Vllasaliu, Instagram'dan yaptığı paylaşımda Sarı-Lacivertli formayı da giydi. Vllasaliu'nin bu paylaşımının ardından Instagram hesebındaki takipçi sayısı artmaya başladı.