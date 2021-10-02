Son 32 sezonun en kötü başlangıcını yapan Galatasaray borsada yatırımcısını üzdü! Eylül şampiyonu Beşiktaş

Borsa İstanbul'da işlem gören spor kulübü şirketlerinden Fenerbahçe Futbol AŞ, Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar ile Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği yatırımcısını üzerken sadece Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ yatırımcısını sevindirdi. Spor endeksi, eylül ayında yüzde 3,2 değer kaybetti.
Analistler, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un Süper Lig'deki başarılı performanslarına karşın borsada yatırımcılarına kaybettirdiğine dikkati çekti.
Ligin zirvesindeki Fenerbahçe yatırımcısına yüzde 1,8, şu ana kadar mağlubiyet yüzü görmeyen Trabzonspor da yüzde 6,8 kaybettirdi. Kulüplerin yeşil sahalardaki başarılı performansına karşın mali zorluklar yaşaması ve bunun yanında transfer döneminde de zarar etmeleri hisse performanslarını olumsuz etkiledi.
32 SEZONUN EN KÖTÜ BAŞLANGICI
Galatasaray'ın hisseleri ise yüzde 7,7 değer kaybetti. Süper Lig'de iyi bir performans sergilemeyen Galatasaray, borsada da yatırımcısının yüzünü güldürmedi.
Analistler, Galatasaray'ın son 32 sezonun en kötü lig başlangıcını yaptığını vurguladı.