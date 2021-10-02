Son 32 sezonun en kötü başlangıcını yapan Galatasaray borsada yatırımcısını üzdü! Eylül şampiyonu Beşiktaş

Beşiktaş ise yüzde 4,2 ile eylül ayında yatırımcısına tek kazandıran spor şirketi oldu. Altay yenilgisiyle birlikte zirve yarışından uzaklaşan Beşiktaş'ın hisseleri bu yenilgiden sonra bir nebze gerilese de aylık bazda yükseliş kaydetti.

Beşiktaş'ın hisseleri yaptığı sponsorluk anlaşmalarıyla birlikte arttı.

Bitci Teknoloji AŞ ile Tribün Sponsorluğu ve sözleşme kapsamındaki diğer reklam haklarının kullanılması karşılığında 2021-2022 sezonundan başlamak üzere 3 sezon için Beşiktaş'a toplam 5 milyon 627 bin avro + KDV ödenmesi konusunda anlaşma sağlayan kulüp ayrıca Sompo Sigorta ile futbol takımının şort ve konç sponsorluğu için anlaşması yapmıştı.



YIL BAŞINDAN BU YANA EN FAZLA KAZANDIRAN BEŞİKTAŞ

Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketlerinden yılbaşına göre performanslarına bakıldığında, Beşiktaş, Trabzonspor ve Fenerbahçe kazandırdı.

Analistler, spor şirketlerinin sponsorluk anlaşmaları ve elde ettikleri forma satış gelirleriyle birlikte yıl başına göre borsada başarılı bir performans sergilediğini aktardı.

Bu dönemde yatırımcısına en fazla eylül ayında olduğu gibi Beşiktaş kazandırdı. Beşiktaş'ın hisseleri yılbaşına göre yüzde 46 değer kazandı.