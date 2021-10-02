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    • Spor
    • 02.10.2021 13:18
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    • 02.10.2021 13:41
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    CANLI ANLATIM | Konyaspor - Alanyaspor!

    Son dakika... Süper Lig'in 8. haftasında İttifak Holding Konyaspor, Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor. Alanyaspor, Konya deplasmanında kazanarak yükselişini sürdürmeyi amaçlıyor. İttifak Holding Konyaspor, Trabzonspor ile birlikte ligin namağlup iki takımından biri konumunda. Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

    CANLI ANLATIM - Konyaspor - Alanyaspor!

    Süper Lig'in 8. haftasında İttifak Holding Konyaspor, Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 13:30'da başladı.

    İç Anadolu ekibi, Trabzonspor ile birlikte ligin namağlup iki takımından biri konumunda... Son üç maçından beraberlikle ayrılan yeşil beyazlılar, Aytemiz Alanyaspor karşısında galip gelmek istiyor. Aytemiz Alanyaspor ise takımın başına Bülent Korkmaz'ın gelmesiyle çıkışa geçti.

    İLK 11'LER
    Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim, Guilherme, Soner, Amir, Çekiçi, Serdar, Bytyqi, Ahmed Hassan

    Alanyaspor: Serkan, Juanfran, Awaziem, Milunovic, Borja, Fatih, Umut, Efecan, Emre, Davidson, Diedhiou

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