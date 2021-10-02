Olympiakos Başkanı Marinakis'in skandal açıklamaları sonrası Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a tepki: Anında cevap vermeliydi

Bu hafta 3 Avrupa maçı oynayan takımlarımız gol atamazken ülke puanı sıralamasında da 19. sıraya geriledi.
Bu durum alarmların çalmasına neden olurken Olympiakos Başkanı Marinakis'in skandal sözlerine cevap vermeyen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a tepki geldi. Sabah yazarı Murat Özbostan, Marinakis'in açıklamalarına Ali Koç'un anında reaksiyon göstermesi gerektiği ifade ederken dikkat çeken ifadeler kullandı.
TEHLİKE BÜYÜK! UEFA ACİLEN MARKAJA ALINMALI
'Hafta içinde 3 Avrupa maçı oynadık. Beşiktaş ve Fenerbahçe mağlup olurken, Galatasaray berabere kaldı. Ne yazık ki gol bile atamadık. Ülkemizi Avrupa'da temsil eden takımlardan daha fazla puanlar bekledik ama olmadı. Fakat 3 maçta da enteresan şeyler oldu. Bunlara bir dikkat çekelim:
ALİ KOÇ ANINDA CEVAP VERMELİYDİ
Olympiakos Başkanı Vangelis Marinakis'in Fenerbahçe maçının ardından söyledikleriyle ömür boyu men cezası alması gerekir normalde. Alır mı? O da zor. Bir uyarı ya da birkaç gün hak mahrumiyeti cezası gelir.