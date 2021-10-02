Olympiakos Başkanı Marinakis'in skandal açıklamaları sonrası Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a tepki: Anında cevap vermeliydi





TEHLİKE BÜYÜK! UEFA ACİLEN MARKAJA ALINMALI

'Hafta içinde 3 Avrupa maçı oynadık. Beşiktaş ve Fenerbahçe mağlup olurken, Galatasaray berabere kaldı. Ne yazık ki gol bile atamadık. Ülkemizi Avrupa'da temsil eden takımlardan daha fazla puanlar bekledik ama olmadı. Fakat 3 maçta da enteresan şeyler oldu. Bunlara bir dikkat çekelim:

ALİ KOÇ ANINDA CEVAP VERMELİYDİ

Olympiakos Başkanı Vangelis Marinakis'in Fenerbahçe maçının ardından söyledikleriyle ömür boyu men cezası alması gerekir normalde. Alır mı? O da zor. Bir uyarı ya da birkaç gün hak mahrumiyeti cezası gelir.