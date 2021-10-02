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    • 02.10.2021 09:26
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    • 02.10.2021 10:10
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    Olympiakos Başkanı Marinakis'in skandal açıklamaları sonrası Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a tepki: Anında cevap vermeliydi

    Fenerbahçe'nin kendi sahasında ağırladığı Yunan ekibi Olympiakos'un başkanı Marinakis, maçın ardından skandal açıklamalarda bulunmuştu. İstanbul'u ifade ederek 'Kendi şehrimizde kazandık.' diyen Marinakis, büyük tepki çekti. Bu açıklamaların ardından Marinakis'e resmi olarak bir tepki gelmemesi tartışmalara neden oldu. Konuyu değerlendiren usta yazar Ali Koç'un anında reaksiyon göstermesi gerektiği ifade ederken dikkat çeken ifadeler kullandı. Öte yandan Olympiakos Başkanı Vangelis Marinakis'in skandalları sadece bu sözleriyle sınırlı değil. Marikakis daha önce de 2017 yılında takımı İstanbul’da Final-Four’a kalınca özel tişörtler bastırmıştı. Bu tişörtte bir basketbol topu, Boğaziçi Köprüsü ve minaresiz Ayasofya illüstrasyonu yer alıyordu, altında ise Konstantinopolis yazıyordu.

    Skandal açıklama sonrası Ali Koç’a tepki!

    Bu hafta 3 Avrupa maçı oynayan takımlarımız gol atamazken ülke puanı sıralamasında da 19. sıraya geriledi.

    Bu durum alarmların çalmasına neden olurken Olympiakos Başkanı Marinakis'in skandal sözlerine cevap vermeyen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a tepki geldi. Sabah yazarı Murat Özbostan, Marinakis'in açıklamalarına Ali Koç'un anında reaksiyon göstermesi gerektiği ifade ederken dikkat çeken ifadeler kullandı.



    TEHLİKE BÜYÜK! UEFA ACİLEN MARKAJA ALINMALI
    'Hafta içinde 3 Avrupa maçı oynadık. Beşiktaş ve Fenerbahçe mağlup olurken, Galatasaray berabere kaldı. Ne yazık ki gol bile atamadık. Ülkemizi Avrupa'da temsil eden takımlardan daha fazla puanlar bekledik ama olmadı. Fakat 3 maçta da enteresan şeyler oldu. Bunlara bir dikkat çekelim:

    ALİ KOÇ ANINDA CEVAP VERMELİYDİ
    Olympiakos Başkanı Vangelis Marinakis'in Fenerbahçe maçının ardından söyledikleriyle ömür boyu men cezası alması gerekir normalde. Alır mı? O da zor. Bir uyarı ya da birkaç gün hak mahrumiyeti cezası gelir.

        'BU HAYALLE YAŞAMAYA DEVAM ET'
        Hazımsızlık, terbiyesizlik, aşağılık, ahmaklık, provokasyon hepsi var. Ne diyor adam, "İstanbul'da, kendi şehrimizde kazanmak çok önemliydi. Bu zaferi şehrimizdeki tüm Yunan halkına adıyorum!" Sen bu hayallerle yaşamaya devam et.


        Bu açıklamanın hemen ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da anında aksiyon alarak hak ettiği yanıtı kulüp ve Türkiye'yi temsil eden bir başkan olarak vermeliydi. Niye yanıt verilmedi? TFF de sosyal medya hesaplarından yanıt verebilirdi.

        HAKEM FRANSIZ İSE; EYVAH EYVAH!
        Ajax-Beşiktaş maçının Fransız hakemi Benoit Bastien, Beşiktaş'ın Kenan Karaman'la kazandığı nizami golü faul gerekçesiyle iptal etti.
        Yetmedi, Bastien tüm takdir haklarını Hollanda temsilcisinden yana kullandı. Adam ısrarla bizim maçlarımıza veriliyor. Bir de Fransız ya; bize kafadan takık zaten. Her yerde gol sayılacak bir golü iptal ediyor.

        Yüzde 100 kötü niyetli. Özellikle mi yapıyor UEFA bilmiyoruz! Ama iyi niyet olmadığı bir gerçek.

            AVRUPA'NIN MEDENİ YÜZÜ BUYSA...
            Marsilya-Galatasaray karşılaşmasında her tahrik yapıldı. Daha maç başlamadan seyircilerimiz tacize uğradı. Düşman ülkelerin ve terör örgütünün bayrakları açıldı. Fransız polisi izledi. Stada ses bombası dahil her şey girmişti.

            Savaş çıkaracak kadar malzeme vardı. Polis, yetkisini bizden yana kullandı gaz bombaları ile. Fransa'daki Türk düşmanlığının tavan yaptığını herkes biliyor da Fransa polisi bilmiyor mu? Yan yana seyircileri koymuşlar.



            Şimdi UEFA faturayı nasıl kesecek! Normal disiplin şartları uygulansa 5-6 maç kapanır o stat. Ama yapmazlar. Biraz para cezası biraz da bize denge yapar UEFA! Her zaman yaptığı gibi… Yetmedi Marsilya Başkanı Pablo Longoria, maç sonunda sahaya girip hakem kovaladı. Medeniyeti hâlâ Avrupa'da arayanlar var mı?




            NE YAPMALIYIZ?
            Şu 3 maçta yaşanan şeyler bu kadar tesadüf olamaz. Başta Kulüpler Birliği olmak üzere TFF konuyla ilgili bir eylem planı yapıp UEFA'ya yaptırım için her baskıyı yapmalıdır. Hem resmi hem de sözlü olarak... Burada özellikle TFF Başkanvekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı'ya görev düşmektedir. UEFA Başkanı Aleksander Ceferin her taraftan markaja alınmalıdır bu skandalların üstünü kapatmaması için. Bu milli bir olaydır. Fenerbahçe, Yunanistan'a maça gidecek.


                Takımımızın güvenliği nasıl sağlanacak? Bu maç hangi şart ve koşullarda oynanacak! UEFA, neler yapacak? Tüm bunlar sıkı bir şekilde takip edilmelidir. Daha önümüzde çok Avrupa ve milli maçlar var. Gereken aksiyon alınmazsa başımızı sonra taşlara vururuz.'

                MARINAKIS'İN SİCİLİ BOZUK!
                Öte yandan Olympiakos Başkanı Vangelis Marinakis'in skandalları sadece sözleriyle sınırlı değil. İşte Marinakis'in skandallarla dolu geçmişi...

                MİNARESİZ AYASOFYA'YA EN GÜZEL CEVABI FENERBAHÇE VERDİ
                Hürriyet'te yer alan habere göre, Marinakis'in sayıklamaları ilk değil. Vangelis, 2017 yılında takımı İstanbul'da Final-Four'a kalınca özel tişörtler bastırmıştı. Bu tişörtte bir basketbol topu, Boğaziçi Köprüsü ve minaresiz Ayasofya illüstrasyonu yer alıyordu, altında ise Konstantinopolis yazıyordu. Bu mesaja cevap, Fenerbahçe Kulübü'nün resmi mağazası olan Fenerium'dan gelmiş 'İstanbul, since 1453 (1453'ten beri İstanbul)'' yazısı bulunan tişört görseli "Doğrusu bu'' mesajıyla paylaşılmıştı. Vangelis'in skandalları da sadece sözleriyle sınırlı değil. Bakın bugüne kadar neler yapmış...


                SUÇ ÖRGÜTÜ KURMA, GASP PATLAYICI MADDE KULLANMA
                2014: Suç örgütü kurma, gasp, cinayete teşebbüs, patlayıcı madde kullanma, şike gibi suçlara karıştığı iddiasıyla ifadeye çağırıldı. Davayı başlatan savcılar Aristidis Koreas ve Haris Lakafosis, kısa sürede davadan uzaklaştırıldı ve dosya kapatıldı.

                EŞİYLE YASAK AŞK YAŞAYAN TEKNİK ADAM JARDIM'I HEMEN KOVDU
                2013: Dönemin teknik direktörü Leonardo Jardim'in, Vangelis Marinakis'in eşi Atanasija ile yasak aşk yaşadığı ortaya çıktı. Bu olaya çok sinirlenen Marinakis Portekizli çalıştırıcıyı kulüpten kovdu.

                    PANATHINAIKOS 'ŞİKE YAPTI' DEDİ, HEM UEFA HEM CAS REDDETTİ
                    2015: Ezeli rakiplerinden Panathinaikos Kulübü'nün Olympiakos ve Vangelis Marikanis ile ilgili 2015 yılındaki polis tapeleri, savcı iddianamesi ve gazete kupürlerinden oluşan şike başvurusu UEFA ve CAS tarafından reddedildi.

                    EROİN KAÇAKÇILIĞI İLE SUÇLANDI, YARGILANMADA KURTULDU
                    2018: Noor 1 olarak bilinen dünyanın en büyük eroin partisi davasında uyuşturucu kaçakçılığı ile suçlandı. Ancak bu davadan da hiçbir şekilde yargılanmadan kurtuldu.

                    2015 YILINDAKİ ATROMITOS MAÇI İÇİN BU KEZ BAHİS ŞİKESİ DAVASI
                    2020: Olympiakos ve Atromitos kulüpleri arasında 25 Ekim 2015 yılında oynanan yılındaki karşılaşmanın 2-1 bitmesi yönünde bahis şikesi olduğuna dair iddianame hazırlandı. İddianamede Olympiakos Başkanı Vangelis Marinakis'in de adı geçiyor.

                    ŞİKE SORUŞTURMASINA ADI KARIŞTI, AKLANDI
                    2010: Vangelis, Yunanistan'ın en başarılı ve en popüler Futbol kulübü olan Olympiakos'u satın aldı. Onun başkanlığında Olympiakos, Yunanistan Ligi'nde 9 kez şampiyonluğuna ulaştı. 2011 yılında Yunanistan'daki şike soruşturmasında ismi geçse de herhangi bir suç unsuruyla karşılaşılmadığı gerekçesiyle bu soruşturmadan aklandı.

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                    Haberler Spor Olympiakos Başkanı Marinakis'in skandal açıklamaları sonrası Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a tepki: Anında cevap vermeliydi
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