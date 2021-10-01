Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman'dan istifa açıklaması: Yönetime sunacağım

"NE BEN, NE KULÜP BUNU HAK ETMİYOR"

İşte Kocaman'ın açıklamarından öne çıkanlar:

8 maç 6 mağlubiyet, 2 galibiyet. Kabul edilebilir değil. Bunun bir bedeli olacak. Yönetime istifamı sunacağım. Ne ben, ne kulüp bunu hak etmiyor. Bu tip durumlarda hep şunu söyledim.