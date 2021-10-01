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    • Spor
    • 01.10.2021 22:29
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    • 01.10.2021 22:38
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    Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman'dan istifa açıklaması: Yönetime sunacağım

    Son dakika spor haberleri... Son olarak Karagümrük ile karşılaşan ve 3-1 mağlup olan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, yönetime istifasını sunacağını açıkladı.

    Aykut Kocaman’dan ’istifa’ kararı!

    Süper Lig'in 8'inci haftasında VavaCars Fatih Karagümrük, konuk ettiği Medipol Başakşehir'i 3-1 yendi.

    Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Aykut Kocaman yönetime istifasını sunacağını açıkladı.

    "NE BEN, NE KULÜP BUNU HAK ETMİYOR"
    İşte Kocaman'ın açıklamarından öne çıkanlar:
    8 maç 6 mağlubiyet, 2 galibiyet. Kabul edilebilir değil. Bunun bir bedeli olacak. Yönetime istifamı sunacağım. Ne ben, ne kulüp bunu hak etmiyor. Bu tip durumlarda hep şunu söyledim.

    "KENDİ ADIMA VERİLECEK DOĞRU KARAR BU"
    Sonuçlar ne olursa olsun gidişatı kontrol etmeye çalıştım. Gidişatta sorun yoksa, benim vereceğim kararlarda son ana kadar bunu hep tuttum.

        Ancak bugün ilk yarıdaki oyun ve bütün dalgalı davranış biçimi bir şeyleri değiştirme ihtimalinin imkansız demeyelim. Kendi adıma verilecek doğru karar bu...
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