Kartal’da Cenk sesleri

Bu sezon yerli futbolcu rotasyonunda yaşadığı sıkıntı sonrası ara tranfser çalışmalarına sessiz bir şekilde başlayan Beşiktaş'ta Cenk Tosun sesleri yükseliyor. Yönetim geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Siyah- Beyazlı formayı giyen milli futbolcu için yeniden düğmeye bastı.

Geçtiğimiz sezon Erzurum deplasmanında çok ağır bir sakatlık geçiren yıldız futbolcunun ekim ayı ortasında sahalara geri dönmesi bekleniyor. Beşiktaş yönetimi, ocak ayına kadar forma iyi bir form grafiği yakalaması durumunda Everton kulübü ile temasa geçmeyi planlıyor. Cenk Tosun 2018 yılında 22.5 milyon Euro karşılığında Everton'a satılmıştı.

O DA DÖNMEYİ ÇOK İSTİYOR

Beşiktaş'ın başarılarında pay sahibi olan Cenk Tosun, devre arasında Kartal'a geri dönmek istiyor... Yıldız golcü İngiltere'ye uyum sağlayamadı.