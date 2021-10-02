Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Kartal’da Cenk sesleri

    Bu sezon yerli futbolcu rotasyonunda yaşadığı sıkıntı sonrası ara tranfser çalışmalarına sessiz bir şekilde başlayan Beşiktaş'ta Cenk Tosun sesleri yükseliyor. Yönetim geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Siyah- Beyazlı formayı giyen milli futbolcu için yeniden düğmeye bastı.

    Kartal’da Cenk sesleri

    Bu sezon yerli futbolcu rotasyonunda yaşadığı sıkıntı sonrası ara tranfser çalışmalarına sessiz bir şekilde başlayan Beşiktaş'ta Cenk Tosun sesleri yükseliyor. Yönetim geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Siyah- Beyazlı formayı giyen milli futbolcu için yeniden düğmeye bastı.

    Geçtiğimiz sezon Erzurum deplasmanında çok ağır bir sakatlık geçiren yıldız futbolcunun ekim ayı ortasında sahalara geri dönmesi bekleniyor. Beşiktaş yönetimi, ocak ayına kadar forma iyi bir form grafiği yakalaması durumunda Everton kulübü ile temasa geçmeyi planlıyor. Cenk Tosun 2018 yılında 22.5 milyon Euro karşılığında Everton'a satılmıştı.

    O DA DÖNMEYİ ÇOK İSTİYOR
    Beşiktaş'ın başarılarında pay sahibi olan Cenk Tosun, devre arasında Kartal'a geri dönmek istiyor... Yıldız golcü İngiltere'ye uyum sağlayamadı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Anneye erken emeklilik
    Haberler Spor Kartal’da Cenk sesleri
        SON DAKİKA