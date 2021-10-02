Güven Yalçın: Rosier iyi kesti, tam rüyamdaki gibi bir gol attım

Beşiktaş'ın Sivasspor'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada takımına galibiyeti getiren golleri atan Güven Yalçın, mücadele sonrasında konuştu.

Attığı golleri anlatan Güven Yalçın, "İyi vurdum. Valentin Rosier de iyi kesti, tam rüyamdaki gibi bir gol attım. Golde iyi vurdum. Tam hayal ettiğim gibi bir gol oldu. Takım olarak iyi oynadık. Tuhaf bir gol yedik. İkinci golde de şansım tuttu, o da gol oldu. Hak ederek kazandık. Her gün çalışıyorum. Hocanın güvenini boşa çıkarmak istemiyorum. Umarım böyle devam ederim. Takım olarak kazanmak benim için daha önemli. Çok önemli bir 3 puan aldık." dedi.





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