Beşiktaş - Sivasspor maçında penaltı bekledi! Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'dan devam kararı...

Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında oynadığı Sivasspor karşılaşmasında penaltı bekledi.
Maçın 47. dakikasında Sivassporlu Uğur Çiftçi'ye çarpan top sonrası maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, devam kararı aldı.
(GÖRÜNTÜ BEIN SPORTS'TAN ALINMIŞTIR)
Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında oynadığı Sivasspor karşılaşmasında penaltı bekledi.
Maçın 47. dakikasında Sivassporlu Uğur Çiftçi'ye çarpan top sonrası maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, devam kararı aldı.
(GÖRÜNTÜ BEIN SPORTS'TAN ALINMIŞTIR)
(GÖRÜNTÜ BEIN SPORTS'TAN ALINMIŞTIR)