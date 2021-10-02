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    • 02.10.2021 21:08
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    Beşiktaş - Sivasspor maçında penaltı bekledi! Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'dan devam kararı...

    Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş sahasında Sivasspor'u ağırladı. Siyah beyazlılar mücadelenin 47. dakikasında penaltı bekledi. Gözler hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya çevrilirken, devam kararı geldi

    Beşiktaş bu pozisyonda penaltı bekledi!

    Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında oynadığı Sivasspor karşılaşmasında penaltı bekledi.



    Maçın 47. dakikasında Sivassporlu Uğur Çiftçi'ye çarpan top sonrası maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, devam kararı aldı.

    (GÖRÜNTÜ BEIN SPORTS'TAN ALINMIŞTIR)
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        Haberler Spor Beşiktaş - Sivasspor maçında penaltı bekledi! Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'dan devam kararı...
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