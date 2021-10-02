Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Fenerbahçe'de sakatlık Pelkas’ı sanılandan daha fazla etkiledi

    Geçtiğimiz sezonun en istikrarlı ve en etkili isimlerinden birisi hiç kuşkusuz Dimitrios Pelkas olmuştu. Yunan yıldız 42 maçta 10 gol ve 8 asistlik performansla taraftarları kendine hayran bırakmıştı. Yunan yıldız bu sezon oynadığı 5 maçta ne gol atabildi ne de asist yapabildi

    Neredesin Pelkas

    Geçtiğimiz sezonun en istikrarlı ve en etkili isimlerinden birisi hiç kuşkusuz Dimitrios Pelkas olmuştu. Yunan yıldız 42 maçta 10 gol ve 8 asistlik performansla taraftarları kendine hayran bırakmıştı. Ancak bu sezon Pelkas için hiç de iyi geçmiyor. Sezon başında omzundan yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre formasından uzak kalan 27 yaşındaki futbolcu sahalara eskisi gibi dönemedi. Şu ana kadar 5 resmi maçta 162 dakika sahada kalan Pelkas takımına ne gol ne de asist katkısı yapabildi. Frankfurt deplasmanında son saniyede kaçırdığı penaltı ile Fenerbahçe'yi galibiyetten eden Yunan futbolcu dünkü Olympiakos karşılaşmasında da önemli fırsatları değerlendiremedi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Anneye erken emeklilik
    Haberler Spor Fenerbahçe'de sakatlık Pelkas’ı sanılandan daha fazla etkiledi
        SON DAKİKA