A Milli Takım’ın yeni hocası Kuntz, Norveç ve Letonya maçlarının aday kadrosunu açıkladı.

A Millî Takım'ın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Norveç ve Letonya'yla oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli oldu. A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz, daha önce Ay-Yıldızlı formayı giymeyen Galatasaraylı Berkan Kutlu, Trabzonsporlu Berat Özdemir ve Fenerbahçeli Serdar Dursun'u ilk kez aday kadroya dahil etti. İlk kez Milli Takım'dan davet alan bu 3 ismin yanı sıra bir süredir A Milli Takım'a çağrılmayan Karagümrüklü Caner Erkin ve Fenerbahçeli Serdar Aziz de kendisine aday kadroda yer buldu. Mert Günok, Enes Ünal, Halil Dervişoğlu, Okay Yokuşlu gibi isimler ise kadroya çağrılmadı.

MİLLİ TAKIM KADROSU AÇIKLANDI



NORVEÇ'TE HAALAND KADRODA YOK

A Milli Takımımız'ın eleme grubunda en kritik maçlarından birini oynayacağı Norveç'te Haaland şoku yaşanıyor. ekibi Borussia Dortmund'un teknik direktörü Marco Rose, Erling Haaland'ın sakatlığı nedeniyle Norveç Milli Takım kampına katılamayacağını açıkladı. Daha önce Alexander Sörloth'un da sezon başından beri süre gelen sakatlığı nedeniyle kadroya alınmadığı açıklanmıştı.