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    • 01.10.2021 13:01
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    SON DAKİKA! Beşiktaş'ın Sivasspor maçı kadrosu belli oldu! 3 müjde birden

    Son dakika haberine göre Beşiktaş'ın Sivasspor ile oynayacağı maçın kadrosu açıklandı. Siyah-beyazlı ekipte Domagoj Vida, Necip Uysal ve Alex Teixeira kadroya dahil edildi.

    Sivasspor maçı kadrosu belli oldu! 3 müjde birden

    Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, sahasında Sivasspor ile karşılaşacak. Karşılaşma öncesi siyah beyazlıların Sivasspor maçı kadrosu açıklandı. Kartal'da Domagoj Vida, Necip Uysal ve Alex Teixeira kadroya dahil edildi.

    İŞTE BEŞİKTAŞ'IN KAMP KADROSU

    BEŞİKTAŞ İLE SİVASSPOR 31. RANDEVUDA
    Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında yarın konuk edeceği Demir Grup Sivasspor ile 31. kez karşılaşacak.

    İki takım arasında geride kalan 30 lig maçında Beşiktaş 14, Sivasspor 10 galibiyet aldı, 6 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

    Beşiktaş'ın 41 golüne, Sivasspor 33 golle yanıt verdi.

    Siyah-beyazlı takım geçen sezon İstanbul'daki karşılaşmada rakibine 3-0 üstünlük kurdu. Sivas'taki mücadele ise 0-0 beraberlikle tamamlandı.

    İSTANBUL'DAKİ MAÇLARDA EŞİTLİK VAR
    Beşiktaş, 15 kez konuk ettiği rakibine karşı zorlandı.

    Siyah-beyazlı ekip, 14'ü İstanbul'da, biri Ankara'da olmak üzere ev sahipliği yaptığı 15 lig maçında Demir Grup Sivasspor'u 6 kez yenebildi.

    Beşiktaş, iç saha maçlarında rakibine 6 defa mağlup olurken, 3 karşılaşmayı da beraberlikle tamamladı.

    Siyah-beyazlı ekip, ev sahibi olduğu maçlarda 25 gol atarken, kalesinde 18 gol gördü.

    2019-2020 ve 2018-2019'da Vodafone Park'taki iki maçta rakibine 2-1'lik skorlarla mağlup olan Beşiktaş, geçen sezonki mücadeleyi ise 3-0 kazanmayı başardı.

    BİR MAÇ GOLSÜZ TAMAMLANDI
    Taraflar arasındaki 29 lig maçının 28'i gollü geçerken, geçen sezonun ikinci yarısında Sivas'ta oynanan karşılaşma 0-0 beraberlikle tamamlandı.

    Geride kalan maçlarda Beşiktaş 7, Sivasspor ise 6 kez gol yollarında suskun kaldı.

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    Haberler Spor SON DAKİKA! Beşiktaş'ın Sivasspor maçı kadrosu belli oldu! 3 müjde birden
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