Vitor Pereira, Olympiakos yenilgisi sonrası takıma sitem etti! Bu yenilgiyi açıklamak zor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Olympiakos maçı sonrasında açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik adam, "Böyle bir mağlubiyeti açıklamak zor. Tabii ki evimizde böyle bir mağlubiyet aldığımız için çok üzgünüz. Yediğimiz ikinci gol, takım olarak bizi bozdu" ifadelerini kullandı.

BU SKORU TELAFİ EDECEĞİZ

Pereira, "Çok zor bir maç oldu. Önümüzdeki maçlarda bunları telafi edeceğiz. Basit top kayıpları yaptık. Maçın anahtarı, ilk golü atmaktı. 2. golü attıklarında maç bizim için bitti" dedi.

KALBİMİZLE OYNADIK AMA...

Portekizli hoca, "Merkezde kalabalıktılar. Boşluk bulamadık. İkinci yarıya güçlü başladık. Pozisyonlar bulduk. Kalbimizle oynadık ama ne yazık ki başarılı olamadık" diye konuştu.

LİG MAÇINA ODAKLANMALIYIZ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, "Önümüzdeki pazar günü bir maç daha var. Artık Süper Lig'e odaklanmamız lazım. O maça hazır hale gelmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.