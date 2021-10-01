Galatasaray NFT kaç TL, ne kadar? GS NFT nasıl ve nereden alınır? Galatasaray NFT koleksiyonu çıktı mı, ne zaman halka arz olacak?

GALATASARAY NFT KOLEKSİYONU HAKKINDA! GS NFT KOLEKSİYONU ÇIKTI MI?

Legendary, Mythical ve Iconic olmak üzere; 3 bölümden oluşan ve 1 Ekim'de ilkinin arz edileceği Ali Sami Yen NFT Koleksiyonu, Galatasaray ve Shirtum'un web sitelerinden satın alınabilecek.

Galatasaray Spor Kulübü, Türkiye'nin ilk NFT Koleksiyonu projesini hayata geçirmek adına global markalarla iş birliğine gitti. Ali Sami Yen NFT Koleksiyonu, tüm dünyada kulüplerin hikayelerini görsellerle paylaştığı ve hayranlarını tarihlerinin en değerli anlarını dijital ortamda toplamaya davet ettiği yeni bir NFT konsepti yaratan Shirtum ve blockchain teknolojisi ile sporu bir araya getiren Capital Block iş birliği ile piyasaya arz edilecek. Türkiye'de piyasaya sürülen ilk spor kulübü NFT koleksiyonu olma özelliği taşıyan koleksiyon, aynı zamanda kulübünün kurucusu adına çıkarılan ilk NFT koleksiyonu olması açısından da dünyada bir ilk.