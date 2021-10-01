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    • Spor
    • 02.10.2021 16:45
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    • 02.10.2021 16:46
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    Galatasaray NFT kaç TL, ne kadar? GS NFT nasıl ve nereden alınır? Galatasaray NFT koleksiyonu çıktı mı, ne zaman halka arz olacak?

    Sarı Kırmızılı taraftarların merakla beklediği Galatasaray NFT koleksiyonu bugün piyasaya sürülüyor. Galatasaray tarihinin önemli anlarını ön plana çıkaracak olan NFT koleksiyonları, kulüp tarihinin dönüm noktalarını ve kupalarını konu alacak. Galatasaray'a gönül veren taraftarlar, bu koleksiyonlar ile Galatasaray kulübünün mirasına ortak olabilecek. Peki, Galatasaray NFT koleksiyonu çıktı mı? Galatasaray NFT kaç TL, ne kadar? Galatasaray NFT nasıl ve nereden alınır? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!

    takvim.com.tr
    Galatasaray NFT koleksiyonu çıktı mı? Galatasaray NFT kaç TL, ne kadar?

    Galatasaray NFT koleksiyonu için beklenen gün geldi çattı. Galatasaray Spor Kulübü, geçtiğimiz haftalarda Türkiye'nin ilk NFT Koleksiyonu projesini hayata geçirmek adına global markalarla iş birliği yapmıştı. Galatasaray NFT, aynı zamanda kulübünün kurucusu adına çıkarılan ilk NFT koleksiyonu olması açısından da dünyada bir ilk olma özelliği taşıyor. Peki, Galatasaray NFT koleksiyonu çıktı mı? Galatasaray NFT kaç TL, ne kadar? Galatasaray NFT nasıl ve nereden alınır? İşte tüm merak edilenler!

    GALATASARAY NFT KOLEKSİYONU HAKKINDA! GS NFT KOLEKSİYONU ÇIKTI MI?

    Legendary, Mythical ve Iconic olmak üzere; 3 bölümden oluşan ve 1 Ekim'de ilkinin arz edileceği Ali Sami Yen NFT Koleksiyonu, Galatasaray ve Shirtum'un web sitelerinden satın alınabilecek.

    Galatasaray Spor Kulübü, Türkiye'nin ilk NFT Koleksiyonu projesini hayata geçirmek adına global markalarla iş birliğine gitti. Ali Sami Yen NFT Koleksiyonu, tüm dünyada kulüplerin hikayelerini görsellerle paylaştığı ve hayranlarını tarihlerinin en değerli anlarını dijital ortamda toplamaya davet ettiği yeni bir NFT konsepti yaratan Shirtum ve blockchain teknolojisi ile sporu bir araya getiren Capital Block iş birliği ile piyasaya arz edilecek. Türkiye'de piyasaya sürülen ilk spor kulübü NFT koleksiyonu olma özelliği taşıyan koleksiyon, aynı zamanda kulübünün kurucusu adına çıkarılan ilk NFT koleksiyonu olması açısından da dünyada bir ilk.

    Her NFT arzının Galatasaray ve Shirtum'un web sitelerinde özel bir açılış sayfası olacak. 1 Ekim tarihinde ilk bölümü arz edilecek ilk NFT koleksiyonunu diğer iki bölümü 8 ve 15 Ekim tarihlerinde arz edilecek.

        GALATASARAY NFT KAÇ TL?

        NFT satış fiyatları henüz açıklanmadı.

        Ali Sami Yen koleksiyonunun satışa sunulacağı tarihler şu şekilde sıralanmış durumda:

        Legendary: 1 Ekim 2021

        Mythical: 8 Ekim 2021

        Iconic: 15 Ekim 2021

        SATIŞLAR NEREDEN YAPILACAK?

        Her bir NFT satışı, Galatasaray ve Shirtum'un internet sitesinde özel bir sayfada yapılacak.

        NFT NEDİR?

        2015 yılından bu yana var olan ve giderek popülerleşen NFT'ler, dijital sanat eserlerini ve koleksiyon ürünlerini temsil eden bir varlık sınıfıdır.
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        Haberler Spor Galatasaray NFT kaç TL, ne kadar? GS NFT nasıl ve nereden alınır? Galatasaray NFT koleksiyonu çıktı mı, ne zaman halka arz olacak?
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