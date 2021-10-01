Fenerbahçe evinde Olympiakos önünde 3 gol yiyip dağıldı!

Fener'e büyük şok... Sarı-Lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki ikinci maçında Olympiakos'a Kadıköy'de 3-0 yenildi. 6. dakikada Olympiakos öne geçti. Szalai'nin hatasıyla ani atağa çıkan Masouras'ın pasında Tiquinho topu Altay'ın üzerinden aşırttı ve golü attı: 0-1.

PELKAS'IN ŞUTU DİREKTE!

56'da Pelkas'ın tek vuruşunda top direkten geri geldi. 58'de Camara'nın vuruşunu Altay mükemmel kurtardı. 62'de Masouras topu ağlara yolladı ve Olympiakos farkı ikiye çıkardı: 0-2.

MASSOURAS KANARYA'YI YIKTI

6 dakika sonra yine Masouras sahneye çıktı: 0-3. 83'te Massouras karşı karşıya pozisyonda Altay'ı geçemedi. 85'te Berisha'nın yakın mesafeden şutunu Vaclik kurtardı ve maç 3-0 sona erdi.

GUSTAVO'YA ŞOK TEPKİ

Sahasında Olympiakos karşısında hiç beklemediği bir yenilgi alan Fenerbahçe'de büyük bir üzüntü yaşandı. Skor 3-0'a geldikten sonra 70. dakikada oyundan çıkan Luiz Gustavo'yu bazı taraftarların ıslıklarla protesto etmesi dikkat çekti. Ancak bunun üzerine bir grup taraftar da Brezilyalı futbolcuyu alkışladı. Tribünden benzer bir tepkiyi de Mert Hakan Yandaş'a gösterdi. Yıldız futbolcunun bu protesto karşısında büyük üzüntü yaşadığı gözlendi.

PEREİRA'DAN 11'DE İKİ DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, ligde son oynanan Hatayspor maçının ilk 11'ine göre 2 değişiklik yaptı. Portekizli hoca; Berisha'nın yerine Dimitris Pelkas'a, Muhammed'in yerine ise Osayi-Samuel'e görev verdi. Son haftaların başarılı ismi Mert Hakan Yandaş yine Gustavo ile beraber orta alanda oynadı.

ROSSİ ETKİLİ OLAMADI

Hatay deplasmanında Fenerbahçe formasıyla ilk golünü atan Diego Rossi dün etkili olamadı. Yıldız futbolcu Olympiakos'un katı savunma hattı arasında kayboldu.

DEFANS BU KEZ YERLE BİR

Süper Lig'de aldığı Hatayspor galibiyetiyle zirveye çıkan Fenerbahçe'de özellikle üçlü savunma hattı son zamanlarda büyük alkış alıyordu. Ancak Kim Min Jae, Attila Szalai ve Novak'tan oluşan defans dün Olympiakos karşısında adeta yerle bir oldu. İlk golde Szalai, ikinci golde ise Novak bireysel hatalar yaparken, Kim Min Jae de 90 dakika boyunca dağınık bir görüntü çizdi.

MARINAKIS'TEN KÜSTAH SÖZLER

Olympiakos'un sahibi Vangelis Marinakis, Fenerbahçe maç sonrası skandal açıklamalar yaptı. Marinakis "İstanbul'da, kendi şehrimizde böyle bir galibiyet elde etmek çok önemliydi" dedi.

F.BAHÇE'NİN SERİSİ SONA ERDİ

UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı son 12 iç saha maçında kaybetmeyen ve 9 galibiyet alan Fenerbahçe'nin istatistiği sona erdi. Sarı Kanarya 13. iç saha maçında kaybetti. Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Sarı-Lacivertlilerle Avrupa'da 15. maçına çıktı. Pereira, 7 kez galibiyet sevinci yaşarken dün 3. yenilgisini aldı. Pereira ile 5 beraberlik elde etti. Süper Lig'de lider durumda bulunan Fenerbahçe, Avrupa'da 2. haftayı hüsranla tamamladı.