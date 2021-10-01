Aslan Fransa’da Marsilya önünde 1 puanı koparıp aldı...

Alkışlar Aslan'a... Sarı-Kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki ikinci maçında Marsilya ile Fransa'da 0-0 berabere kaldı. İlk maçta Lazio'yu 1-0 yenen Cimbom liderliğini devam ettirdi. 8'de Cengiz'in kullandığı serbest vuruşta Taylan'dan seken top üst direğe çarpıp dışarıya gitti.

CENGİZ BİZİ ÇOK ZORLADI

34. dakikada Cengiz Ünder'in sağ çaprazdan uzak köşeye doğru çektiği şutta Muslera müthiş bir kurtarışla gole izin vermedi. 45+7'de Galatasaray maçtaki en net pozisyonunu yakaladı.

KEREM O GOL NASIL KAÇAR!

Halil'in attığı şık pasla sağ çaprazdan ceza sahasına sokulan Kerem'in şutunda Pau Lopez gole izin vermedi. 51'de Dieng arka direkte inanılmaz bir gol kaçırdı.

ŞANS BİZİM YANIMIZDAYDI

60'ta Saliba'nın kafa vuruşu üst direkten döndü. Kalan dakikalarda skor değişmedi: 0-0.

BU KEZ DE MARCAO ETKİSİ

Ligde cezası nedeniyle forma giyemeyen Marcao dün 11'de oynadı. Brezilyalı yıldız futboluyla alkış topladı. Cimbom, Marcao'nun oynadığı iki grup maçında da gol yemedi.

MUSLERA 90'DAN ÇIKARDI

Marsilya formasını giyen milli futbolcumuz Cengiz Ünder dün Galatasaray'da çok zor anlar yaşattı. 34. dakikada genç yıldız topu sağ kanattan içeriye doğru çektikten sonra sol ayağıyla uzak köşeye harika bir şut gönderdi. Ancak sezonun tartışılan ismi Fernando Muslera adeta topu 90'dan çıkararak Marsilya'ya gol izni vermedi. Uruguaylı eldivene taraftarlar övgü yağdırdı.

ASLAN'DAN FRANSA'DA HAKEM İSYANI

Marsilya deplasmanında çok zorlu bir maça çıkan Galatasaray'dan penaltı isyanı geldi. İlk yarıda Sacha Boey'in ortasında Fransız ekibinin stoperi Alvaro Gonzalez ceza sahası içinde elle oynadı. Ancak ne maçın Polonyalı hakemi Pawel Raczkowski ne de VAR odası oralı olmadı. Sosyal medyada bu karara çok büyük bir tepki gösterildi. İkinci yarıda ise Polonyalı hakem aleyhimize skandal bir penaltı kararı verdi. Ancak VAR uyarısı sonrası pozisyonu izleyip penaltıyı iptal etti.

FORVETTE TERCİH HALİL OLDU

Karşılaşma öncesi en çok merak edilen konulardan birisi Fatih Terim'in forvette kimi tercih edeceğiydi. Tecrübeli hoca, Göztepe maçında olduğu gibi Halil Dervişoğlu'nu 11'de oynattı. Sosyal medyada Diagne'nin forma giymesi bekleniyordu.