Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta? ZTK 3. eleme turu fikstür kura çekimi hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu kura çekimi futbol gündemini takip edenler tarafından sorgulanmaya başlandı. TFF tarafından yayınlanan duyuruda ZTK 3. eleme turu kura çekimi detayları ve tarihi belli oldu. Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta? ZTK 3. eleme turu fikstürü hangi kanalda? İşte konu hakkında tüm detaylar!
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 3. ELEME TURU KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu kura çekimi, 1 Ekim Cuma günü gerçekleştirilecek.
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, kupada 3. eleme turu kura çekimi TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak.
SAAT KAÇTA?
Saat 15.00'de başlayacak kura kura çekimine, federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katılacak.
Kupanın 3. eleme turunda Süper Lig 'den Adana Demirspor, Altay, Fraport TAV Antalyaspor, GZT Giresunspor ve Yukatel Kayserispor, TFF 1. Lig'den 19 temsilci, TFF 2. Lig'den 38 ekip ve 2. eleme turu müsabakaları sonucunda tur atlayacak olan TFF 3. Lig'den 25 ekip olmak üzere toplam 87 takım katılacak.