Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta? ZTK 3. eleme turu fikstür kura çekimi hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu kura çekimi futbol gündemini takip edenler tarafından sorgulanmaya başlandı. TFF tarafından yayınlanan duyuruda ZTK 3. eleme turu kura çekimi detayları ve tarihi belli oldu. Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta? ZTK 3. eleme turu fikstürü hangi kanalda? İşte konu hakkında tüm detaylar!