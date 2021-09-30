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    • 30.09.2021 15:10
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    Beşiktaş'a Sivasspor maçı öncesi müjdeli haber! Çalışmalara başladı

    Beşiktaş'ta Sivasspor maçı hazırlıkları sürüyor. Siyah-beyazlılarda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan Hırvat stoper Vida'nın takımla çalışmalara başladığı öğrenildi.

    Beşiktaş’a Sivasspor maçı öncesi müjdeli haber

    Beşiktaş'a Vida'dan iyi haber geldi. Tedavisi tamamlanan Hırvat oyuncu takımla antrenmanlara başladı.

    NTV'de yer alan habere göre Beşiktaş'ın 11 Eylül'de oynadığı Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan Vida'nın, 3 haftalık tedavisi tamamlandı. Takımla antrenmanlara başlayan Hırvat stoperin Beşiktaş'ın bu haftaki Demir Grup Sivasspor maçında oynayıp oynamayacağı ise net değil.

    Siyah beyazlılarda ayrıca tedavisi tamamlanan Necip ve Alex Teixeira da takım çalışmasında yer aldı. Atiba, Pjanic, Ghezzal, Welinton, Larin, Montero, N'Koudou ve Mehmet Topal'ın tedavilerine devam edildi.

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    Haberler Spor Beşiktaş'a Sivasspor maçı öncesi müjdeli haber! Çalışmalara başladı
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