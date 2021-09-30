Marsilya - Galatasaray CANLI ANLATIM İZLE | UEFA Avrupa Ligi OM - GS canlı takip

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan 2. hafta maçlarıyla devam ediyor...
İlk maçında Lazio'yu sahasında 1-0 mağlup eden temsilcimiz Galatasaray, 2. maçında Cengiz Ünder'li Marsilya'ya konuk oldu.
Mücadeleyi takvim.com.tr üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.
MARSİLYA - GALATASARAY MAÇI İLK 11'LERİ
Marsilya: Lopez, Lirola, Peres, Alvaro, Saliba, Gueye, Guendouzi, Dieng, Cengiz Ünder, Harit, Payet
Galatasaray: Muslera, Boey, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Halil