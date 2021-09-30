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    • Spor
    • 30.09.2021 19:28
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    • 30.09.2021 19:28
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    Exxen TV canlı izle! Fenerbahçe Olympiakos maçı canlı izle! FB Olimpiakos canlı yayın

    UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Fenerbahçe bu akşam gruptaki ikinci maçına çıkıyor. UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki mücadelesine tam gaz devam etmek isteyen Fenerbahçe, Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile mücadele edecek. Maç öncesinde Mesut Özil ve Serdar Aziz başta olmak üzere bazı sakatlık haberiyle sarsılan Fenerbahçe'de grupta avantajlı olmak için mücadele edecek. Mücadeleyi ekranları başında naklen takip edecek olan futbolseverler Fenerbahçe Olympiakos maçı canlı izle seçeneği hakkında araştırmalarını hızlandırdı. FB Olimpiakos maçı canlı yayın Exxen dijital platformunda olacak.

    Fenerbahçe Olympiakos maçı nereden izlenir?

    Fenerbahçe Olympiakos maçı canlı izle seçeneği hakkında araştırmalar özellikle son saatlerde artışa geçti. Bilindiği üzere Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu maçında Olympiakos'u ağırlayacak. İlk maçta Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler gruptaki avantajını korumak için bu maçı kesinlikle kazanmak istiyor. Maçta sarı-lacivertlilerin toplamda 9 eksiği bulunuyor. Maçı izlemek isteyen sporseverler ise arama motorlarında Exxen TV canlı izle seçeneği ile ilgili araştırma yapıyor. İşte mücadeleye dair merak edilen tüm bilgiler

    FENERBAHÇE OLYMPİAKOS MAÇI CANLI İZLEME YOLLARI!

    Türkiye UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarının yayın hakkı Exxen isimli dijital platformdadır. Maçları takip edebilmeniz için Exxen'e üye olmanız gerekmektedir. UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarını izlemek için ExxenSpor paketine sahip olmanız gerekmektedir.

    İşte Fenerbahçe Olympiakos maçı canlı anlatım linki;

    FENERBAHÇE - OLYMPIAKOS MAÇI İLK 11'LERİ

    Fenerbahçe: Altay, Kim, Szalai, Novak, Osayi-Samuel, Mert Hakan, Gustavo, Ferdi, Rossi, Pelkas, Valencia

    Olympiakos: Vaclik, Masouras, Ba, Papasthathopoulos, Cisse, Reabciuk, A. Camara, M. Camara, Bouchalakis, Onyekuru, Tiquinho

    KANARYA'DA 9 EKSİK

    Fenerbahçe'de sakatlıklarını atlatan ancak takımla çalışmalarda yer almayan İrfan Can, Nazım ve Sosa'nın yanı sıra sakatlıkları süren Serdar Aziz ve Tisserand forma giyemeyecek. UEFA listesinde olmayan Crespo, Burak ve Serdar Dursun da kadroda yok. Gribal enfeksiyon geçiren Mesut Özil de dünkü çalışmada yer almadı.

    Avrupa kupalarında 45. sezonunu geçiren Fenerbahçe, oynadığı 233 karşılaşmada 86 galibiyet, 49 beraberlik ve 98 mağlubiyet yaşadı. 291 gol atıp, 341 gol yedi.

    FENERBAHÇE OLYMPİAKOS MAÇI CANLI ANLATIM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    AVRUPA FATİHİ PEREIRA

    Vitor Pereira, Fenerbahçe'nin başında 20. Avrupa kupası maçına çıkacak. Sarı-lacivertliler, Portekizli hoca yönetimindeki 19 karşılaşmada 9 galibiyet, 6 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. 26 kez fileleri havalandırırken, kalesinde ise 21 gol gördü.

    EXXEN 1 HAFTA DENEME VE ÜYELİK YÜKSELTME NASIL YAPILIR?

    1 haftalık deneme üyeliğini almak için platforma üye olmanız gerekmektedir. Ayrıca üye olanlar paket değişiklik talebini Canlı Sohbet'ten ya da 0850 241 81 48 numaralı çağrı merkezi numarasından iletebiliyor.

        EXXEN SPOR PAKETİ FİYATI/ÜCRETİ NE KADAR?

        Dijital platformda normal reklamlı üyelik ücreti 9,90 TL iken, bunun Avrupa maçları ile spor paketine nasıl yansıyacağı merak ediliyor. Exxen tarafından yapılan açıklamaya göre, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarını kapsayacak olan spor paketi, ek pakete ilave 34,90 TL ile edinilebilecek.

        Böylece Exxen + spor aylık ücreti, 1 taahhütlü olmak kaydıyla reklamlı olarak 34,80 kuruş olacak. Aynı paket reklamsız olarak ise toplamda 44.80 TL olacak.

        UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans ligi yayın haklarını alan Exxen üyelik fiyatlarını açıkladı. Tüm karşılaşmaları ve Exxen içeriklerini izleyebileceğiniz paket fiyatı aylık 34.80 TL.

        EXXEN'İ AYNI ANDA KAÇ KİŞİ İZLEYEBİLİR?

        Exxen bireysel üyelik ile aynı anda 1 cihazdan izlenebiliyor. Aynı anda birkaç cihazdan izlemek isteyenlerin Exxenspor ticari paket alması gerekiyor.

        EXXEN BİREYSEL ÜYELİK ÜCRETİ NE KADAR?

        Aylık (EXXEN 9,90 TL + SPOR 24,90 TL) 34,80 TL'den başlayan fiyatlarla.

        Exxenspor reklamlı paketi aylık vergiler dahil: 49,90TL

        Exxenspor reklamsız paketi aylık vergiler dahil: 59,90TL

        EXXEN YILLIK ABONELİK ÜCRETLERİ

        Exxen'e RKLMVR üyeliği ile kayıt gerçekleştirerek içerikleri reklamlı bir şekilde izleyecek şekilde yıllık 99.90 TL üzerinden abone olunabilir. RKLMYOK üyeliği ise reklamsız içerikler için senelik 199.90 TL olarak ücretlendiriliyor.
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        Haberler Spor Exxen TV canlı izle! Fenerbahçe Olympiakos maçı canlı izle! FB Olimpiakos canlı yayın
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