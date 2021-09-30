Exxen TV canlı izle! Fenerbahçe Olympiakos maçı canlı izle! FB Olimpiakos canlı yayın

Fenerbahçe Olympiakos maçı canlı izle seçeneği hakkında araştırmalar özellikle son saatlerde artışa geçti. Bilindiği üzere Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu maçında Olympiakos'u ağırlayacak. İlk maçta Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler gruptaki avantajını korumak için bu maçı kesinlikle kazanmak istiyor. Maçta sarı-lacivertlilerin toplamda 9 eksiği bulunuyor. Maçı izlemek isteyen sporseverler ise arama motorlarında Exxen TV canlı izle seçeneği ile ilgili araştırma yapıyor. İşte mücadeleye dair merak edilen tüm bilgiler
FENERBAHÇE OLYMPİAKOS MAÇI CANLI İZLEME YOLLARI!
Türkiye UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarının yayın hakkı Exxen isimli dijital platformdadır. Maçları takip edebilmeniz için Exxen'e üye olmanız gerekmektedir. UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarını izlemek için ExxenSpor paketine sahip olmanız gerekmektedir.
İşte Fenerbahçe Olympiakos maçı canlı anlatım linki;
FENERBAHÇE - OLYMPIAKOS MAÇI İLK 11'LERİ
Fenerbahçe: Altay, Kim, Szalai, Novak, Osayi-Samuel, Mert Hakan, Gustavo, Ferdi, Rossi, Pelkas, Valencia
Olympiakos: Vaclik, Masouras, Ba, Papasthathopoulos, Cisse, Reabciuk, A. Camara, M. Camara, Bouchalakis, Onyekuru, TiquinhoKANARYA'DA 9 EKSİK
Fenerbahçe'de sakatlıklarını atlatan ancak takımla çalışmalarda yer almayan İrfan Can, Nazım ve Sosa'nın yanı sıra sakatlıkları süren Serdar Aziz ve Tisserand forma giyemeyecek. UEFA listesinde olmayan Crespo, Burak ve Serdar Dursun da kadroda yok. Gribal enfeksiyon geçiren Mesut Özil de dünkü çalışmada yer almadı.
Avrupa kupalarında 45. sezonunu geçiren Fenerbahçe, oynadığı 233 karşılaşmada 86 galibiyet, 49 beraberlik ve 98 mağlubiyet yaşadı. 291 gol atıp, 341 gol yedi.
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AVRUPA FATİHİ PEREIRA
Vitor Pereira, Fenerbahçe'nin başında 20. Avrupa kupası maçına çıkacak. Sarı-lacivertliler, Portekizli hoca yönetimindeki 19 karşılaşmada 9 galibiyet, 6 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. 26 kez fileleri havalandırırken, kalesinde ise 21 gol gördü.
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