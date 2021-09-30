Galatasaray Marsilya maçı canlı izle! Exxen TV GS Marsilya maçı canlı yayın izle!

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki mücadelesine tam gaz devam etmek isteyen Galatasaray, Fransa temsilcisi Marsilya ile mücadele edecek. UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Galatasaray bu akşam gruptaki ikinci maçına çıkıyor. Maç öncesinde Mesut Özil ve Serdar Aziz başta olmak üzere bazı sakatlık haberiyle sarsılan Galatasaray'da grupta avantajlı olmak için mücadele edecek. Mücadeleyi ekranları başında naklen takip edecek olan futbolseverler Galatasaray Marsilya maçı canlı izle seçeneği hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Galatasaray Marsilya maçı canlı yayın Exxen dijital platformunda olacak.

GALATASARAY MARSİLYA MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarının yayın hakkı Exxen isimli dijital platformdadır. Maçları takip edebilmeniz için Exxen'e üye olmanız gerekmektedir. UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarını izlemek için ExxenSpor paketine sahip olmanız gerekmektedir.

İşte Galatasaray Marsilya maçı canlı anlatım linki;