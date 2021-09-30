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    • 30.09.2021 21:33
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    • 30.09.2021 21:36
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    Fenerbahçe Olympiakos maç özeti! FB Olympiakos maç özeti, golleri, dakika dakika yaşananlar!

    Temsilcimiz Fenerbahçe, bugün Olympiakos ile UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında karşı karşıya geldi ve maçtan 3-0 mağlubiyetle ayrıldı. Sarı-lacivertliler 21 Ekim'de Royal Antwerp ile mücadele edecek. Fenerbahçe Olympiakos maç özeti özellikle maçtan sonraki saatlerde taraftarların çok araştırdığı konular arasında yer aldı. İşte FB Olympiakos maç özeti, golleri, dakika dakika yaşananlar!

    Fenerbahçe Olympiakos maç özeti! FB Olympiakos maç özeti, golleri, dakika dakika yaşananlar!

    UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında Fenerbahçe ile Olympiakos ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kalmıştı. Bugün Ülker Stadı'nda saat 19.45'te başlayan mücadeleyi Olympiakos kazandı. Fenerbahçe Olympiakos maç özeti, karşılaşma sonrası araştırılıyor. İşte FB Olympiakos maç özeti, golleri, dakika dakika yaşananlar!

    FENERBAHÇE OLYMPİAKOS MAÇ ÖZETİ

    UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci haftasında Fenerbahçe ile Yunanistan temsilcisi Olympiakos arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

    2. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun ceza sahası dışından sert şutunda top yandan auta gitti.

    İşte dakika dakika özet;

    6. dakikada Olympiakos öne geçti. Orta alanda Szalai'nin top kaybıyla ani atağa çıkan Masouras'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Soares'in kaleciyle karşı karşıya durumda aşırtma vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

    8. dakikada soldan çalımlarla ceza sahası içine giren Valencia'nın yerden yakın direğe şutunda, top yandan az farkla auta çıktı.

    27. dakikada Pelkas'ın pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Valencia'nın şutunda, top kalecide kaldı.

    35. dakikada Masouras'ın sağdan ceza sahası içine yerden pasında topla buluşan Mohamed Camara'nın penaltı noktasından şutunda, kaleci Altay meşin yuvarlağı kornere çeldi.

        45+1. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Rossi'nin vuruşunda top üstten auta gitti.

        Karşılaşmanın ilk yarısı Olympiakos'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

        FENERBAHÇE OLYMPİAKOS İLK 11'LER

        Stat: Ülker

        Hakemler: Alejandro Hernandez, Jose Naranjo, Teodoro Sobrino (İspanya)

        Fenerbahçe: Altay Bayındır, Novak, Min-jae, Szalai, Gustavo, Mert Hakan Yandaş, Osayi-Samuel, Ferdi Kadıoğlu, Rossi, Pelkas, Valencia

        Olympiakos: Vaclik, Masouras, Ba, Sokratis, Cisse, Reabciuk, Aguibou Camara, Mohamed Camara, Bouchalakis, Onyekuru, Soares
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        Haberler Spor Fenerbahçe Olympiakos maç özeti! FB Olympiakos maç özeti, golleri, dakika dakika yaşananlar!
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