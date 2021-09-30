Fenerbahçe Olympiakos maç özeti! FB Olympiakos maç özeti, golleri, dakika dakika yaşananlar!

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında Fenerbahçe ile Olympiakos ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kalmıştı. Bugün Ülker Stadı'nda saat 19.45'te başlayan mücadeleyi Olympiakos kazandı. Fenerbahçe Olympiakos maç özeti, karşılaşma sonrası araştırılıyor. İşte FB Olympiakos maç özeti, golleri, dakika dakika yaşananlar!

FENERBAHÇE OLYMPİAKOS MAÇ ÖZETİ

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci haftasında Fenerbahçe ile Yunanistan temsilcisi Olympiakos arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

2. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun ceza sahası dışından sert şutunda top yandan auta gitti.

İşte dakika dakika özet;