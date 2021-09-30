Fenerbahçe - Olympiakos maçında Luiz Gustavo taraftarlar tarafından ıslıklandı!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında Yunanistan'ın Olympiakos ekibini konuk etti. Mücadeleyi Yunanistan ekibi Olympiakos 3-0 kazandı.
Yunanistan'a galibiyeti getiren golleri Tiquinho ve Georgios Masouras (2) kaydetti.
GUSTAVO ISLIKLANDI
Fenerbahçe ile Olympiakos arasında oynanan mücadelenin 70. dakikasında oyundan alınan Luiz Gustavo, taraftarlar tarafından ıslıklandı.
Maç içerisindeki gösterdiği performansa tepki gösteren sarı-lacivertli tribünler, Brezilyalı futbolcuyu saha kenarına gelene kadar ıslıkladı.