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    • 30.09.2021 22:05
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    Fenerbahçe - Olympiakos maçında Luiz Gustavo taraftarlar tarafından ıslıklandı!

    UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında Fenerbahçe ile Olympiakos karşı karşıya geldi. Mücadelenin 70. dakikasında oyundan alınan Luiz Gustavo, taraftarlar tarafından ıslıklandı. Taraftarlar Mert Hakan Yandaş'ı da protesto etti.

    Gustavo ıslıklandı

    Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında Yunanistan'ın Olympiakos ekibini konuk etti. Mücadeleyi Yunanistan ekibi Olympiakos 3-0 kazandı.



    Yunanistan'a galibiyeti getiren golleri Tiquinho ve Georgios Masouras (2) kaydetti.



    GUSTAVO ISLIKLANDI
    Fenerbahçe ile Olympiakos arasında oynanan mücadelenin 70. dakikasında oyundan alınan Luiz Gustavo, taraftarlar tarafından ıslıklandı.

    Maç içerisindeki gösterdiği performansa tepki gösteren sarı-lacivertli tribünler, Brezilyalı futbolcuyu saha kenarına gelene kadar ıslıkladı.



        Gustavo'nun yerine oyuna Miha Zajc dahil oldu.



        MERT HAKAN DA ISLIKLANDI
        Mert Hakan Yandaş da 75. dakikada oyundan alınırken yerini Max Meyer'e bıraktı. Sarı-lacivertli taraftarlar, Gustavo gibi Mert Hakan Yandaş'ı da ıslıklayarak protesto da bulundu.



        MIN-JAE KIM VE ALTAY'A ALKIŞ
        Fenerbahçeli taraftarlar maçın kalanında Min-Jae Kim ve Altay Bayındır'a ise alkışlayarak destek verdi.

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        Haberler Spor Fenerbahçe - Olympiakos maçında Luiz Gustavo taraftarlar tarafından ıslıklandı!
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