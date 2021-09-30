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    • 30.09.2021 23:19
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    Fenerbahçe - Olympiakos maçı sonrası Vitor Pereira'dan flaş sözler: Her geldiklerinde attılar

    Son dakika haberleri... Avrupa'daki temsilcilerimizden Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında Yunanistan'ın Olympiakos ekibini konuk etti. Mücadeleyi Olympiakos 3-0 kazandı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, "Zor bir maçtı. Bu 3 puanı telafi etmemiz lazım. Önümüzde pazar günü bir maç daha var. O maça hazır olmamız lazım. Birçok pozisyon üretip atamadık. Onlar her geldiklerinde attılar. " ifadelerini kullandı.

    Her geldiklerinde attılar

    Avrupa'daki temsilcilerimizden Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında Yunanistan'ın Olympiakos ekibini konuk etti. Mücadeleyi Olympiakos 3-0 kazandı.

    Yunanistan'a galibiyeti getiren golleri Tiquinho ve Georgios Masouras (2) kaydetti.

    Pereira'nın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
    Böyle bir mağlubiyeti açıklamak zor. Normalde yapmadığımız hatalar yaptık. Onlar ilk hatayı cezalandırdı. Basit top kayıpları yaptık. Merkezde kalabalıklardı, boşluk bulamadık.

    "İKİNCİ GOL BİZİM ORGANİZASYONUMUZU BOZDU"
    İkinci yarıya güçlü başladık. Pozisyonlar bulduk. Kalbimizle oynadık ama bir kontra atakla ikinci golü buldular. Sonrası zordu. İkinci gol bizim organizasyonumuzu bozdu. Denedik ama zayıf bir deneme oldu sonrasında. Boşluklar verip üçüncü golü yedik.

        "PAZAR GÜNÜNE HAZIR OLMAMIZ LAZIM"
        Zor bir maçtı. Bu 3 puanı telafi etmemiz lazım. Önümüzde pazar günü bir maç daha var. O maça hazır olmamız lazım.

        "HER GELDİKLERİNDE ATTILAR"
        Birçok pozisyon üretip atamadık. Onlar her geldiklerinde attılar. Bu seviyelerde basit hatalar yapmamak, ilk golü yememek gerekir. Anahtar budur. Onlar ilk golü attılar.

        Biz daha sonra iyi oynadık ve biz iyi oynarken ikinci golü attılar. O an maç bizim için bitti.

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        Haberler Spor Fenerbahçe - Olympiakos maçı sonrası Vitor Pereira'dan flaş sözler: Her geldiklerinde attılar
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