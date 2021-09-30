Fenerbahçe - Olympiakos maçı sonrası Vitor Pereira'dan flaş sözler: Her geldiklerinde attılar

Avrupa'daki temsilcilerimizden Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında Yunanistan'ın Olympiakos ekibini konuk etti. Mücadeleyi Olympiakos 3-0 kazandı.
Yunanistan'a galibiyeti getiren golleri Tiquinho ve Georgios Masouras (2) kaydetti.
Pereira'nın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
Böyle bir mağlubiyeti açıklamak zor. Normalde yapmadığımız hatalar yaptık. Onlar ilk hatayı cezalandırdı. Basit top kayıpları yaptık. Merkezde kalabalıklardı, boşluk bulamadık.
"İKİNCİ GOL BİZİM ORGANİZASYONUMUZU BOZDU"
İkinci yarıya güçlü başladık. Pozisyonlar bulduk. Kalbimizle oynadık ama bir kontra atakla ikinci golü buldular. Sonrası zordu. İkinci gol bizim organizasyonumuzu bozdu. Denedik ama zayıf bir deneme oldu sonrasında. Boşluklar verip üçüncü golü yedik.