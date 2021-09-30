Marsilya Galatasaray maçında hareketli dakikalar yaşandı ve tribünde yaşananlar sonrası maçın devam edip etmeyeceği akıllara geldi. Ayrıca taraftarlar sarı-kırmızılıların bir sonraki UEFA Avrupa Ligi maçının tarihini merak ediyor. Peki, Galatasaray Marsilya maçı devam edecek mi, iptal mi oldu? GS Lokomotiv Moskova maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar...
GALATASARAY LOKOMOTİV MOSKOVA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı 21 Ekim Perşembe günü oynanacak. Saati belli olmayan mücadele Exxen dijital platformundan naklen yayınlanacak.
İşte Galatasaray'ın UEFA fikstürü;
UEFA AVRUPA LİGİ E GRUBU GALATASARAY MAÇ FİKSTÜRÜ
21 Ekim 22.00 | Lokomotiv-Galatasaray
4 Kasım 19.45 | Galatasaray-Lokomotiv
25 Kasım 19.45 | Galatasaray-Marsilya
9 Aralık 22.00 | Lazio-Galatasaray
Galatasaray'ın Marsilya maçı kamp kadrosunda yer alan isimler şu şekilde;
Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mostafa Mohamed, İsmail Çipe, Ömer Bayram, Olimpiu Moruţan, Berkan Kutlu, Kaan Arslan, Victor Nelsson, Christian Luyindama, Atalay Babacan, Alexandru Cicâldău, Marcão Teixeira, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Sacha Boey, Berk Balaban