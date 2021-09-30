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    • 30.09.2021 22:59
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    Galatasaray Marsilya maçı devam edecek mi, iptal mi oldu? GS Lokomotiv Moskova maçı ne zaman, saat kaçta?

    Galatasaray Marsilya maçında gergin anlar yaşanıyor. Tribünlerde yaşanan gelişmelerin ardından maçın iptal edilip edilmeyeceği akıllara geldi. Ayrıca sarı-kırmızılıların UEFA Avrupa Ligi üçüncü hafta mücadelesinde Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova ile mücadele edecek. Peki, GS Lokomotiv Moskova maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Marsilya maçı iptal mi oldu, devam edecek mi? İşte merak edilenler...

    Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı ne zaman, saat kaçta?

    Marsilya Galatasaray maçında hareketli dakikalar yaşandı ve tribünde yaşananlar sonrası maçın devam edip etmeyeceği akıllara geldi. Ayrıca taraftarlar sarı-kırmızılıların bir sonraki UEFA Avrupa Ligi maçının tarihini merak ediyor. Peki, Galatasaray Marsilya maçı devam edecek mi, iptal mi oldu? GS Lokomotiv Moskova maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar...

    GALATASARAY LOKOMOTİV MOSKOVA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı 21 Ekim Perşembe günü oynanacak. Saati belli olmayan mücadele Exxen dijital platformundan naklen yayınlanacak.

    İşte Galatasaray'ın UEFA fikstürü;

    UEFA AVRUPA LİGİ E GRUBU GALATASARAY MAÇ FİKSTÜRÜ

    21 Ekim 22.00 | Lokomotiv-Galatasaray

    4 Kasım 19.45 | Galatasaray-Lokomotiv

    25 Kasım 19.45 | Galatasaray-Marsilya

    9 Aralık 22.00 | Lazio-Galatasaray

    Galatasaray'ın Marsilya maçı kamp kadrosunda yer alan isimler şu şekilde;

    Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mostafa Mohamed, İsmail Çipe, Ömer Bayram, Olimpiu Moruţan, Berkan Kutlu, Kaan Arslan, Victor Nelsson, Christian Luyindama, Atalay Babacan, Alexandru Cicâldău, Marcão Teixeira, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Sacha Boey, Berk Balaban

        MARSILYA - GALATASARAY MAÇI İLK 11'LERİ

        Marsilya: Pau Lopez, Lirola, Alvaro, Saliba, Peres, Guedouzi, Gueye, Dieng, Cengiz Ünder, Harit, Payet

        Galatasaray: Muslera, Boey, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Halil

        MARSILYA - GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ KİM?

        Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde 30 Eylül Perşembe günü deplasmanda Fransa'nın Olympique Marsilya ekibi ile yapacağı maçı Polonyalı hakem Pawel Raczkowski yönetecek.

        UEFA'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Marsilya Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak maçta düdük çalacak Raczkowski'nin yardımcılıklarını Radoslaw Siejka ve Adam Kupsik yapacak.

        Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Piotr Lasyk olacak
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        Haberler Spor Galatasaray Marsilya maçı devam edecek mi, iptal mi oldu? GS Lokomotiv Moskova maçı ne zaman, saat kaçta?
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