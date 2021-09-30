Marsilya Galatasaray maçında hareketli dakikalar yaşandı ve tribünde yaşananlar sonrası maçın devam edip etmeyeceği akıllara geldi. Ayrıca taraftarlar sarı-kırmızılıların bir sonraki UEFA Avrupa Ligi maçının tarihini merak ediyor. Peki, Galatasaray Marsilya maçı devam edecek mi, iptal mi oldu? GS Lokomotiv Moskova maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar...

GALATASARAY LOKOMOTİV MOSKOVA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı 21 Ekim Perşembe günü oynanacak. Saati belli olmayan mücadele Exxen dijital platformundan naklen yayınlanacak.

İşte Galatasaray'ın UEFA fikstürü;