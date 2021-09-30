Fenerbahçe Olympiakos maçı canlı izleme yolları! FB Olimpiakos maçı şifresiz veren yabancı kanallar hangileri?

Fenerbahçe, Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında mücadele edecek. Temsilcimiz mücadeleye kesin zafer parolasıyla çıkacak. Sarı-lacivertliler, kazanarak bir üst tura çıkmak için avantaj yakalamak istiyor. Fenerbahçe Olympiakos maçı canlı izleme yolları özellikle son saatlerde taraftarların çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Peki, FB Olympiakos maçı canlı veren şifresiz kanallar hangileri? İşte merak edilenler...
FENERBAHÇE OLYMPİAKOS MAÇI CANLI İZLEME YOLLARI!
Türkiye UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarının yayın hakkı Exxen isimli dijital platformdadır. Maçları takip edebilmeniz için Exxen'e üye olmanız gerekmektedir. UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarını izlemek için ExxenSpor paketine sahip olmanız gerekmektedir.
İşte Fenerbahçe Olympiakos maçı canlı anlatım linki;
KANARYA'DA 9 EKSİK
Fenerbahçe'de sakatlıklarını atlatan ancak takımla çalışmalarda yer almayan İrfan Can, Nazım ve Sosa'nın yanı sıra sakatlıkları süren Serdar Aziz ve Tisserand forma giyemeyecek. UEFA listesinde olmayan Crespo, Burak ve Serdar Dursun da kadroda yok. Gribal enfeksiyon geçiren Mesut Özil de dünkü çalışmada yer almadı.
Avrupa kupalarında 45. sezonunu geçiren Fenerbahçe, oynadığı 233 karşılaşmada 86 galibiyet, 49 beraberlik ve 98 mağlubiyet yaşadı. 291 gol atıp, 341 gol yedi.
FENERBAHÇE OLYMPİAKOS MAÇI CANLI ANLATIM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
AVRUPA FATİHİ PEREIRA
Vitor Pereira, Fenerbahçe'nin başında 20. Avrupa kupası maçına çıkacak. Sarı-lacivertliler, Portekizli hoca yönetimindeki 19 karşılaşmada 9 galibiyet, 6 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. 26 kez fileleri havalandırırken, kalesinde ise 21 gol gördü.
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