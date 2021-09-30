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    • Spor
    • 30.09.2021 18:09
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    • 30.09.2021 18:41
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    Fenerbahçe Olympiakos maçı canlı izleme yolları! FB Olimpiakos maçı şifresiz veren yabancı kanallar hangileri?

    UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kalmıştı. Bugün Ülker Stadı'nda saat 19.45'te başlayacak mücadeleyi İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Fenerbahçe Olympiakos maçı canlı izleme yolları futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. Peki, FB Olimpiakos maçını şifresiz veren yabancı kanallar hangileri? İşte maça dair bilgiler...

    Fenerbahçe Olympiakos maçı hangi kanalda?

    Fenerbahçe, Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında mücadele edecek. Temsilcimiz mücadeleye kesin zafer parolasıyla çıkacak. Sarı-lacivertliler, kazanarak bir üst tura çıkmak için avantaj yakalamak istiyor. Fenerbahçe Olympiakos maçı canlı izleme yolları özellikle son saatlerde taraftarların çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Peki, FB Olympiakos maçı canlı veren şifresiz kanallar hangileri? İşte merak edilenler...

    FENERBAHÇE OLYMPİAKOS MAÇI CANLI İZLEME YOLLARI!

    Türkiye UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarının yayın hakkı Exxen isimli dijital platformdadır. Maçları takip edebilmeniz için Exxen'e üye olmanız gerekmektedir. UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarını izlemek için ExxenSpor paketine sahip olmanız gerekmektedir.

    İşte Fenerbahçe Olympiakos maçı canlı anlatım linki;

    KANARYA'DA 9 EKSİK

    Fenerbahçe'de sakatlıklarını atlatan ancak takımla çalışmalarda yer almayan İrfan Can, Nazım ve Sosa'nın yanı sıra sakatlıkları süren Serdar Aziz ve Tisserand forma giyemeyecek. UEFA listesinde olmayan Crespo, Burak ve Serdar Dursun da kadroda yok. Gribal enfeksiyon geçiren Mesut Özil de dünkü çalışmada yer almadı.

    Avrupa kupalarında 45. sezonunu geçiren Fenerbahçe, oynadığı 233 karşılaşmada 86 galibiyet, 49 beraberlik ve 98 mağlubiyet yaşadı. 291 gol atıp, 341 gol yedi.

    FENERBAHÇE OLYMPİAKOS MAÇI CANLI ANLATIM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    AVRUPA FATİHİ PEREIRA

    Vitor Pereira, Fenerbahçe'nin başında 20. Avrupa kupası maçına çıkacak. Sarı-lacivertliler, Portekizli hoca yönetimindeki 19 karşılaşmada 9 galibiyet, 6 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. 26 kez fileleri havalandırırken, kalesinde ise 21 gol gördü.

    EXXEN 1 HAFTA DENEME VE ÜYELİK YÜKSELTME NASIL YAPILIR?

    1 haftalık deneme üyeliğini almak için platforma üye olmanız gerekmektedir. Ayrıca üye olanlar paket değişiklik talebini Canlı Sohbet'ten ya da 0850 241 81 48 numaralı çağrı merkezi numarasından iletebiliyor.

        EXXEN SPOR PAKETİ FİYATI/ÜCRETİ NE KADAR?

        Dijital platformda normal reklamlı üyelik ücreti 9,90 TL iken, bunun Avrupa maçları ile spor paketine nasıl yansıyacağı merak ediliyor. Exxen tarafından yapılan açıklamaya göre, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarını kapsayacak olan spor paketi, ek pakete ilave 34,90 TL ile edinilebilecek.

        Böylece Exxen + spor aylık ücreti, 1 taahhütlü olmak kaydıyla reklamlı olarak 34,80 kuruş olacak. Aynı paket reklamsız olarak ise toplamda 44.80 TL olacak.

        UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans ligi yayın haklarını alan Exxen üyelik fiyatlarını açıkladı. Tüm karşılaşmaları ve Exxen içeriklerini izleyebileceğiniz paket fiyatı aylık 34.80 TL.

        EXXEN'İ AYNI ANDA KAÇ KİŞİ İZLEYEBİLİR?

        Exxen bireysel üyelik ile aynı anda 1 cihazdan izlenebiliyor. Aynı anda birkaç cihazdan izlemek isteyenlerin Exxenspor ticari paket alması gerekiyor.

        EXXEN BİREYSEL ÜYELİK ÜCRETİ NE KADAR?

        Aylık (EXXEN 9,90 TL + SPOR 24,90 TL) 34,80 TL'den başlayan fiyatlarla.

        Exxenspor reklamlı paketi aylık vergiler dahil: 49,90TL

        Exxenspor reklamsız paketi aylık vergiler dahil: 59,90TL

        EXXEN YILLIK ABONELİK ÜCRETLERİ

        Exxen'e RKLMVR üyeliği ile kayıt gerçekleştirerek içerikleri reklamlı bir şekilde izleyecek şekilde yıllık 99.90 TL üzerinden abone olunabilir. RKLMYOK üyeliği ise reklamsız içerikler için senelik 199.90 TL olarak ücretlendiriliyor.
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        Haberler Spor Fenerbahçe Olympiakos maçı canlı izleme yolları! FB Olimpiakos maçı şifresiz veren yabancı kanallar hangileri?
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