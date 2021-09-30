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    • 30.09.2021 15:53
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    Beşiktaş'tan Galatasaray'a transfer çalımı! Genç yıldız adayı formayı giydi

    Futbola Nazilli Belediyespor altyapısında başlayan ve Galatasaray'ın da peşinde olduğu iddia edilen Mustafa Sarıgözoğlu, Beşiktaş altyapısına transfer oldu.

    Beşiktaş’tan Galatasaray’a transfer çalımı

    TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Nazilli Belediyespor'un altyapısında futbola başlayıp geçen sezonu İzmir'de Karşıyaka altyapısında geçiren genç futbolcu Mustafa Sarıgözoğlu, Süper Lig temsilcisi Beşiktaş'a transfer oldu.

    Geçen sezonu Karşıyaka U16 takımında geçiren genç oyuncu, Beşiktaş'ın radarına girdi. Mustafa, altyapı hocalarının tavsiyesiyle-siyah beyazlı ekibin altyapısına transfer oldu.

    "OYUNCUMUZU SÜPER LİG'E KAZANDIRDIK"
    Kartal'ın U17 takımıyla idmanlara çıkan Mustafa Sarıgözoğlu, siyah-beyazlılarla sözleşme imzaladı. Nazilli Belediyespor Genel Kaptanı Haluk Volaka, "Nazilli Belediyespor olarak sevinçliyiz, gururluyuz.

        Ülkemizin güzide Süper Lig ekiplerine oyuncu kazandırmanın sevincini yaşıyoruz. Bundan da çok mutluyuz. Son olarak kulübümüzün alt yapısında yetişen Mustafa Sarıgözolu'nu Beşiktaş'a kazandırdık" dedi.

        GALATASARAY İSTEMİŞTİ
        Öte yandan geçtiğimiz sezon, yerel basın tarafından Galatasaray'ın Mustafa Sarıgözoğlu'na talip olduğu ve sarı - kırmızılıların genç futbolcuyu altyapısına transfer etmek için girişimde bulunduğu öne sürülmüştü.

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