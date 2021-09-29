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    • Spor
    • 29.09.2021 07:34
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    • 29.09.2021 07:34
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    Salzburg - Lille maçı saat kaçta? RB Salzburg - Lille maçı şifresiz veren uydu kanalları hangileri? Salzburg - Lille maçını veren yabancı kanallar!

    Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille takımı, Şampiyonlar Ligi G Grubu 2. maçında Salzburg ile karşı karşıya geliyor. Red Bull Arena'da oynanacak maçı Halil Umut Meler yönetecek. 1 puanı bulunan Salzburg ve Lille takımı ilk galibiyetini almak için mücadele edecek. Karşılaşmanın saatini ve hangi kanalda izleneceği hakkında araştırmalar artmaya başladı. Peki, Salzburg - Lille maçı ne zaman, saat kaçta? Salzburg - Lille maçı şifresiz veren uydu kanalları hangileri? İşte konu hakkında detaylar!

    takvim.com.tr
    Salzburg - Lille maçı şifresiz veren uydu kanalları hangileri? Salzburg - Lille maçını veren yabancı kanallar!

    Salzburg sahasında millilerimiz Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in formasını giydirilmiş olduğu Lille'i konuk edecek. Karşılaşmanın saati, tarihi ve hangi kanalda yayınlanacağı sporseverlerin merak ettiği konular arasında yer aldı. Peki, Salzburg - Lille maçı saat kaçta? RB Salzburg - Lille maçı şifresiz veren uydu kanalları hangileri? Salzburg - Lille maçını veren yabancı kanallar!

    SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    Red Bull Arena'da oynanacak Salzburg-Lille maçını Halil Umut Meler yönetecek. Bu akşam TSİ 22.00'de başlayacak ve Exxen'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

    Salzburg-Lille muhtemel 11'ler:

    Salzburg: Köhn, Kristensen, Onguene, Bernardo, Ulmer, Camara, Sucic, Seiwald, Aaronson, Okafor, Adeyemi

        Lille: Grbic, Zeki Çelik, Fonte, Botman, Gudmundsson, Onana, Andre, Ikone, Weah, David, Burak Yılmaz

        EXXEN SPOR PAKETİ FİYATI/ÜCRETİ NE KADAR?

        Dijital platformda normal reklamlı üyelik ücreti 9,90 TL iken, bunun Avrupa maçları ile spor paketine nasıl yansıyacağı merak ediliyor. Exxen tarafından yapılan açıklamaya göre, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarını kapsayacak olan spor paketi, ek pakete ilave 34,90 TL ile edinilebilecek.

        Böylece Exxen + spor aylık ücreti, 1 taahhütlü olmak kaydıyla reklamlı olarak 34,80 kuruş olacak. Aynı paket reklamsız olarak ise toplamda 44.80 TL olacak.

        UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans ligi yayın haklarını alan Exxen üyelik fiyatlarını açıkladı. Tüm karşılaşmaları ve Exxen içeriklerini izleyebileceğiniz paket fiyatı aylık 34.80 TL.
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        Haberler Spor Salzburg - Lille maçı saat kaçta? RB Salzburg - Lille maçı şifresiz veren uydu kanalları hangileri? Salzburg - Lille maçını veren yabancı kanallar!
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