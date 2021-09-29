Salzburg sahasında millilerimiz Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in formasını giydirilmiş olduğu Lille'i konuk edecek. Karşılaşmanın saati, tarihi ve hangi kanalda yayınlanacağı sporseverlerin merak ettiği konular arasında yer aldı. Peki, Salzburg - Lille maçı saat kaçta? RB Salzburg - Lille maçı şifresiz veren uydu kanalları hangileri? Salzburg - Lille maçını veren yabancı kanallar!
SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Red Bull Arena'da oynanacak Salzburg-Lille maçını Halil Umut Meler yönetecek. Bu akşam TSİ 22.00'de başlayacak ve Exxen'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.
Salzburg-Lille muhtemel 11'ler:
Salzburg: Köhn, Kristensen, Onguene, Bernardo, Ulmer, Camara, Sucic, Seiwald, Aaronson, Okafor, Adeyemi