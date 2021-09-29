Galatasaray'a Marsilya maçı öncesi çifte müjde! Kamp kafilesi belli oldu

GÖZTEPE GALİBİYETİYLE MORAL BULDU

Süper Lig'de 4 maç üst üste galibiyet alamayan Galatasaray, son haftada Göztepe'yi mağlup ederek hem kazanamama hasretini sonlandırdı hem de moral buldu.

Süper Lig'e GZT Giresunspor ve Atakaş Hatayspor galibiyetleriyle başlayan sarı-kırmızılı takım, 3 ve 4. haftalarda Kasımpaşa ile Trabzonspor ile berabere kaldı. Ardından 2 hafta üst üste Aytemiz Alanyaspor ve Yukatel Kayserispor'a mağlup olan Galatasaray, 7. haftada Göztepe'yi yenerek kazanamama serisini noktaladı.