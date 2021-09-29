UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugün Juventus – Chelsea karşı karşıya gelecek. Allianz Stadı'nda oynanacak maçta her iki takım da 3 puanla evine dönmek istiyor. Dev mücadelede hem Juventus'taki hem de Chelsea'daki eksik oyuncuların fazla olması dikkat çekti. Peki Juventus Chelsea maçı saat kaçta? Juventus Chelsea maçı şifresiz CANLI nasıl izlenir? Juventus Chelsea maçını veren yabancı kanallar hangileri? İşte Muhtemel 11'ler ve maça dair bilgiler...
JUVENTUS CHESEA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
Şampiyonlar Ligi H Grubu ikinci maçında Juventus'un, Chelsea'yi konuk edeceği mücadele bugün (29 Eylül 2021 Çarşamba) saat 22:00'da oynanacak. Allianz Stadı'nda oynanacak maçı İspanyol hakem Gil Manzano'nun yöneteceği öğrenildi.
MAÇI ŞİFRESİZ CANLI NASIL İZLENİR?
Exxen'den naklen yayınlanacak maç Exxen, CBC Sport, kanallarından naklen yayınlanacak.
JUVENTUS CHELSEA EXXEN CANLI İZLE
Juventus Chelsea maçını şifresiz olarak izlemek isteyenler Azerbaycan kanalı olan CBC Sport'tan canlı takip edebilir.
CBC SPORT FREKANS BİLGİLERİ
Uydu: AzerSpace 46°
Frekans: 11135 H 27500
CBC SPORT NASIL İZLENİR?
Maçları CBC Sport'tan izleyebilmek için öncelikle uydularınızı AzerSpace 46° uydusuna yönlendirmeniz gerekiyor. Uydularınızı AzerSpace 46° uydusuna yönlendirdikten sonra uydu frekansını televizyonunuza taratıp CBC Sport kanalını bulun. Ardından Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarını uydudan izleyebilirsiniz.
EXXEN ÜYELİK NASIL YAPILIR, ÜCRETİ NE KADAR?
Exxen'den maçları izleyebilmek için öncelikle üye olmanız gerekir. Üyelikler ücretlidir.
Exxen'de UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarını kapsayan spor paketi, ek pakete ilave olarak 24,90 TL'dir.
Exxen + spor aylık ücreti, 1 taahhütlü olmak kaydıyla reklamlı olarak 34,80 kuruştur.
Exxen + spor paketini reklamsız olarak izlemek isteyenler ise ayda 44.80 TL ödeme yaparak paketten yararlanabilir.
Exxen, taahhütsüz aylık caymalı paket ise 59,80 kuruştur.
Exxen'e üye olmak için https://www.exxen.com/tr adresine tıklayın. Ad Soyad, E-Posta bilgilerini yazarak ücretsiz deneme sürümüne ulaşabilirsiniz. Ücretsiz Deneme Sürümü, EXXEN'e yeni üyelikler için geçerlidir. Exxen'e üye olduktan sonra Apple Store ve Google Play Store uygulama marketlerinden Exxen uygulamasını indirip izleyebilirsiniz.
MUHTEMEL 11'LER!
Juventus: Szczesny, Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro, Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Chiesa, Bernardeschi, Kean
Chelsea: Mendy, Azpilicueta, Christensen, Silva, Rüdiger, Chilwell, Jorginho, Kovacic, Havertz, Werner, Lukaku
JUVENTUS'UN EKSİKLERİ!
Juventus'ta sakatlıkları bulunan Adrien Rabiot, Paulo Dybala, Arthur ve Alvaro Morato, zorlu maçta görev alamayacak.
KANTE'NİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI
Chelsea Menajeri Thomas Tuchel, maça ilişkin basın toplantısında Fransız yıldız N'Golo Kante'nin Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. Karantinaya alınan Kante, Juventus maçını kaçıracak. Kante'nin yanı sıra Chelsea'de Christian Pulisic, Mason Mount ve Reece James de sakatlıkları nedeniyle Juventus karşısında forma giyemeyecekler.