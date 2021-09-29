UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugün Juventus – Chelsea karşı karşıya gelecek. Allianz Stadı'nda oynanacak maçta her iki takım da 3 puanla evine dönmek istiyor. Dev mücadelede hem Juventus'taki hem de Chelsea'daki eksik oyuncuların fazla olması dikkat çekti. Peki Juventus Chelsea maçı saat kaçta? Juventus Chelsea maçı şifresiz CANLI nasıl izlenir? Juventus Chelsea maçını veren yabancı kanallar hangileri? İşte Muhtemel 11'ler ve maça dair bilgiler...

JUVENTUS CHESEA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi H Grubu ikinci maçında Juventus'un, Chelsea'yi konuk edeceği mücadele bugün (29 Eylül 2021 Çarşamba) saat 22:00'da oynanacak. Allianz Stadı'nda oynanacak maçı İspanyol hakem Gil Manzano'nun yöneteceği öğrenildi.