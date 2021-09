Benfica - Barcelona maçı şifresiz veren yabancı kanallar hangileri? Benfica - Barcelona maçı CANLI nasıl izlenir?

BENFİCA - BARCELONA MAÇI ŞİFRESİZ VEREN YABANCI KANALLAR HANGİLERİ?

Maçları canlı yayınlaması beklenen yabancı kanallar aşağıdaki gibidir;

Be Sport 1(belgium)/Hd, beIN Sports Connetct EPANA, Benfica Tv2(BTV2), BT Sport 1/HD, Canal+Futbol/HD, Canal+ Sport (france), Canal + Sport (poland) / Hd, Daiema Sport 2 HD, Digi Sport 1 (Hun), Dolce Sport / Hd, ESPN Caribbean, Fox Sports (italy)/ HD, Futbol 1 (Ukranie), GO Sports 2 / Hd, / Hd, KAZ Sport, Lig tv3/HD, Ntv Plus Futbol 1 / HD, O2 Sport (cze), OLL TV Player, Sky Sport 2 (germany)/HD, Sport 1 (israel)/HD.

Türkiye: beIN SPORTS HD 1, Bein connect, Digiturk Play

İspanya: Movistar Liga de Campeones, Movistar+, Mitele Plus

İngiltere: BT Sport ESPN, BT Sport Live

ABD: Univision NOW, TUDN en Vivo, UniMás, TUDN USA, B/R Live

Nijerya: DStv Now, Canal+ Sport 1 Afrique, SuperSport 6 Africa

EXXEN'E NASIL ÜYE OLUNUR?

Exxen'e üye olmak için https://www.exxen.com/tr adresine tıklayınız.

Ad Soyad, E-Posta bilgilerini yazarak ücretsiz deneme sürümüne ulaşabilirsiniz.

Ücretsiz Deneme Sürümü, EXXEN'e yeni üyelikler için geçerlidir ve 7 gün süresi vardır.

EXXENSPOR'A NASIL ÜYE OLUNUR?

ExxenSpor üyelik paketine SMS ile üye olabilirsiniz. Reklamlı üyelikler için "EXXENSPOR", Reklamsız üyelik için "EXXENSPOR REKLAMSIZ" yazıp 9300'a SMS göndererek üyelik oluşturun.

ExxenSpor Reklamlı paketi aylık vergiler dahil 49,90TL'dir.

ExxenSpor Reklamsız paketi aylık vergiler dahil 59,90TL'dir.