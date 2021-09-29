Benfica - Barcelona maçı şifresiz veren yabancı kanallar hangileri? Benfica - Barcelona maçı CANLI nasıl izlenir?

Dünya genelinde takip edilen Şampiyonlar Ligi'nde heyecan tüm hızıyla sürüyor. Şampiyonlar Ligi 2. haftasında Benfica - Barcelona karşı karşıya gelecek. Ünlü futbolcu Messi'nin gidişiyle bir kanadı kırılan Barcelona Şampiyonlar Ligi grubunda 0 puanla son sırada. Benfica ise Şampiyonlar Ligi grubunda 1 puanda ikinci sırada yer alıyor. Kırmızı-beyazlılar bugün sahasında Barcelona'yı ağırlayacak. Peki Benfica - Barcelona maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte Benfica - Barcelona maçı şifresiz CANLI izleme yolları ve Şifresiz ve canlı veren yabancı kanallar...
BENFİCA - BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Benfica - Barcelona maçı, 29 Eylül 2021 Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak.
Karşılaşma Lizbon'da, Estádio da Luz Stadyumu'nda oynanacak. Mücadeleyi, İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek. Benfica - Barcelona Şampiyonlar Ligi maçını Exxen platformundan naklen izleyebilirsiniz.
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MUHTEMEL 11'LER
BENFICA: Vlachodimos, Verissimo, Vertonghen, Otamendi, Weigl, João Mário, Lazaro, Grimaldo, Rafa Silva, Núñez, Yaremchuk
BARCELONA: Ter Stegen, Mingueza, Piqué, Umtiti, Dest, Busquest, Puig, González, Depay, Coutinho, De Jong
BENFİCA - BARCELONA MAÇI ŞİFRELİ Mİ ŞİFRESİZ Mİ?
Benfica - Barcelona maçını izlemek için Exxen kullanıcısı olmanız gerekiyor.
BENFİCA - BARCELONA MAÇI ŞİFRESİZ VEREN YABANCI KANALLAR HANGİLERİ?
Maçları canlı yayınlaması beklenen yabancı kanallar aşağıdaki gibidir;
Be Sport 1(belgium)/Hd, beIN Sports Connetct EPANA, Benfica Tv2(BTV2), BT Sport 1/HD, Canal+Futbol/HD, Canal+ Sport (france), Canal + Sport (poland) / Hd, Daiema Sport 2 HD, Digi Sport 1 (Hun), Dolce Sport / Hd, ESPN Caribbean, Fox Sports (italy)/ HD, Futbol 1 (Ukranie), GO Sports 2 / Hd, / Hd, KAZ Sport, Lig tv3/HD, Ntv Plus Futbol 1 / HD, O2 Sport (cze), OLL TV Player, Sky Sport 2 (germany)/HD, Sport 1 (israel)/HD.
Türkiye: beIN SPORTS HD 1, Bein connect, Digiturk Play
İspanya: Movistar Liga de Campeones, Movistar+, Mitele Plus
İngiltere: BT Sport ESPN, BT Sport Live
ABD: Univision NOW, TUDN en Vivo, UniMás, TUDN USA, B/R Live
Nijerya: DStv Now, Canal+ Sport 1 Afrique, SuperSport 6 Africa
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