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    • Spor
    • 29.09.2021 15:36
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    • 29.09.2021 15:37
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    Benfica - Barcelona maçı şifresiz veren yabancı kanallar hangileri? Benfica - Barcelona maçı CANLI nasıl izlenir?

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugün Benfica - Barcelona karşılaşmasını izleyeceğiz. Maça sayılı saatler kala futbolseverler Benfica - Barcelona maçı şifresiz CANLI izleme yollarını araştırıyor. Bunun yanı sıra maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de merak ediliyor. Peki Benfica - Barcelona maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Benfica - Barcelona maçı şifresiz CANLI izleme yolları neler? Şifresiz ve canlı veren yabancı kanallar hangileri?

    takvim.com.tr
    Benfica - Barcelona maçı şifresiz veren yabancı kanallar hangileri?

    Dünya genelinde takip edilen Şampiyonlar Ligi'nde heyecan tüm hızıyla sürüyor. Şampiyonlar Ligi 2. haftasında Benfica - Barcelona karşı karşıya gelecek. Ünlü futbolcu Messi'nin gidişiyle bir kanadı kırılan Barcelona Şampiyonlar Ligi grubunda 0 puanla son sırada. Benfica ise Şampiyonlar Ligi grubunda 1 puanda ikinci sırada yer alıyor. Kırmızı-beyazlılar bugün sahasında Barcelona'yı ağırlayacak. Peki Benfica - Barcelona maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte Benfica - Barcelona maçı şifresiz CANLI izleme yolları ve Şifresiz ve canlı veren yabancı kanallar...

    BENFİCA - BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

    Benfica - Barcelona maçı, 29 Eylül 2021 Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak.

    Karşılaşma Lizbon'da, Estádio da Luz Stadyumu'nda oynanacak. Mücadeleyi, İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek. Benfica - Barcelona Şampiyonlar Ligi maçını Exxen platformundan naklen izleyebilirsiniz.

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    MUHTEMEL 11'LER

    BENFICA: Vlachodimos, Verissimo, Vertonghen, Otamendi, Weigl, João Mário, Lazaro, Grimaldo, Rafa Silva, Núñez, Yaremchuk
    BARCELONA: Ter Stegen, Mingueza, Piqué, Umtiti, Dest, Busquest, Puig, González, Depay, Coutinho, De Jong

    BENFİCA - BARCELONA MAÇI ŞİFRELİ Mİ ŞİFRESİZ Mİ?

    Benfica - Barcelona maçını izlemek için Exxen kullanıcısı olmanız gerekiyor.

    BENFİCA - BARCELONA MAÇI ŞİFRESİZ VEREN YABANCI KANALLAR HANGİLERİ?

    Maçları canlı yayınlaması beklenen yabancı kanallar aşağıdaki gibidir;

    Be Sport 1(belgium)/Hd, beIN Sports Connetct EPANA, Benfica Tv2(BTV2), BT Sport 1/HD, Canal+Futbol/HD, Canal+ Sport (france), Canal + Sport (poland) / Hd, Daiema Sport 2 HD, Digi Sport 1 (Hun), Dolce Sport / Hd, ESPN Caribbean, Fox Sports (italy)/ HD, Futbol 1 (Ukranie), GO Sports 2 / Hd, / Hd, KAZ Sport, Lig tv3/HD, Ntv Plus Futbol 1 / HD, O2 Sport (cze), OLL TV Player, Sky Sport 2 (germany)/HD, Sport 1 (israel)/HD.

    Türkiye: beIN SPORTS HD 1, Bein connect, Digiturk Play

    İspanya: Movistar Liga de Campeones, Movistar+, Mitele Plus

    İngiltere: BT Sport ESPN, BT Sport Live

    ABD: Univision NOW, TUDN en Vivo, UniMás, TUDN USA, B/R Live

    Nijerya: DStv Now, Canal+ Sport 1 Afrique, SuperSport 6 Africa

    EXXEN'E NASIL ÜYE OLUNUR?

    Exxen'e üye olmak için https://www.exxen.com/tr adresine tıklayınız.

    Ad Soyad, E-Posta bilgilerini yazarak ücretsiz deneme sürümüne ulaşabilirsiniz.

    Ücretsiz Deneme Sürümü, EXXEN'e yeni üyelikler için geçerlidir ve 7 gün süresi vardır.

    EXXENSPOR'A NASIL ÜYE OLUNUR?

    ExxenSpor üyelik paketine SMS ile üye olabilirsiniz. Reklamlı üyelikler için "EXXENSPOR", Reklamsız üyelik için "EXXENSPOR REKLAMSIZ" yazıp 9300'a SMS göndererek üyelik oluşturun.

    ExxenSpor Reklamlı paketi aylık vergiler dahil 49,90TL'dir.

    ExxenSpor Reklamsız paketi aylık vergiler dahil 59,90TL'dir.

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        UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarını kapsayacak olan spor paketi, ek pakete ilave olarak 24,90 TL

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        Haberler Spor Benfica - Barcelona maçı şifresiz veren yabancı kanallar hangileri? Benfica - Barcelona maçı CANLI nasıl izlenir?
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