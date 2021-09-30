Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Eczacıbaşı set vermeden kazandı (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley B Grubu karşılaşmasında Eczacıbaşı Dynavit, Karayolları'nı 3-0 yendi. Eczacıbaşı maçı 21-25, 23-25 17- Diğer sonuçlar: Kuzeyboru- Nilüfer: 1-3, PTT-THY: 1-3, Bolu Bld-Yeşilyurt: 3-0, Sarıyer-Aydın: 1-3.

    Eczacıbaşı set vermeden kazandı

    Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley B Grubu karşılaşmasında Eczacıbaşı Dynavit, Karayolları'nı 3-0 yendi. Eczacıbaşı maçı 21-25, 23-25 17- Diğer sonuçlar: Kuzeyboru- Nilüfer: 1-3, PTT-THY: 1-3, Bolu Bld-Yeşilyurt: 3-0, Sarıyer-Aydın: 1-3.

    BİRAZ SABIR GEREKİYOR
    Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu G.Saray maçı öncesinde, "Toparlayacağımızı düşünüyorum ama bugünden yarına olacak iş değil. Biraz sabır gerekiyor" ifadelerini kullandı.

    GERÇEK BİR PERİ MASALI
    Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sürpriz sonucu, D Grubu'nda yaşandı. Sheriff deplasmanda dünya devi Real Madrid'i 2-1 yenerek tarih yazdı. Şampiyonlar Ligi'ne 1. ön eleme turundan dahil olan Moldova ekibi gruplara kaldıktan sonra iki maçını da kazandı. Takımın değeri 12 milyon Euro. Sheriff'in en pahalı oyuncusu takım kaptanı Frank Castaneda... Değeri 1 milyon Euro... Kulüp 1997 yılında kuruldu ve bu sezon transfere sadece 250 bin Euro harcadılar.

        TEK EKSİK ARDA
        G.Saray'da sakatlığı süren Arda Turan Fransa'ya götürülmedi. Sakatlıklarını atlatan Sacha Boey ve Barış Alper Yılmaz ise Marsilya kafilesinde yer aldı.

        UMUT'TAN İYİ HABER VAR
        Ajax maçında sakatlan kervanına eklenen Umut Meraş'tan iyi haber geldi. Milli futbolcu, Sivasspor önünde takımdaki yerini alacak.

        LARIN'DE FARK VAR!
        Beşiktaş yönetimi Cyle Larin'in sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini uzatmak için görüşmelerini sürdürüyor. Alınan bilgilere göre Siyah-Beyazlılar 1.6 milyon Euro maaşı olan Kanadalı yıldıza 1.8 milyon Euro'dan 4 yıllık yeni sözleşme teklif etti. Ancak Larin'in 2.5 milyon Euro'da direttiği öğrenildi. Genç forvete menajeri aracılığıyla birçok takımın ilgi gösterdiği ve bu nedenle Larin'in maaşına önemli bir zam istediği belirlendi. Ancak Başkan Çebi'nin 1.8 milyon Euro'nun üzeirine çıkmayı düşünmediği, görüşmelerin sezon sonuna sarkabileceği ifade edildi.

            TARAFTARLAR TEK YÜREK OLDU
            Taraftarlar 9. hafta oynanacak F.Bahçe maçı için bir araya geldi. Kritik maçta tek bir tribünde toplanılması konusunda anlaşıldı.

            O ATAMAZSA 3 PUAN YOK!
            Sezona süper giren Nwakaeme; Kasımpaşa, Konyaspor ve Alanyaspor maçlarında gol atamadı. Trabzonspor bu maçlarda sadece Nijeryalı yıldızın asist yaptığı Kasımpaşa maçını kazanabildi.

            EFES VE F.BAHÇE SAHNE ALIYOR
            Euroleague'deki temsilcilerimiz bugün sahne alıyor. Son şampiyon Anadolu Efes bugün deplasmanda R.Madrid ile karşılaşacak. Maç saat 21.45'te başlayacak. F.Bahçe ise evinde Kızılyıldız ile karşılaşacak. Maç saat 20.45'te.

                BALOTELLİ DEĞİL ÇİFTETELLİ!
                Adana Demirspor'un yıldız futbolcusu Mario Balotelli, kulübün sportif direktörü Gökhan Göktürk'ün düğününde 'Kara Üzüm Habbesi' şarkısı eşliğinde çiftetelli oynadı.

                MELER YÖNETTİ, BURAK ATTI, LİLLE YENİLDİ
                Şampiyonlar Ligi'nde Halil Umut Meler'in yönettiği maçta Salzburg, Lille'i 2-1 yendi. Lille'in tek golünü Burak Yılmaz attı. Diğer sonuçlar: B.Münih- D.Kiev: 5-0, Benfica-Barcelona: 3-0, Atalanta-Y.Boys: 1-0, M.United-Villarreal: 2-1, Wolsfburg- Sevilla: 1-1, Zenit-Malmö: 4-0, Juventus-Chelsea: 1-0.

                MESUT SON İDMANA ÇIKMADI
                Fenerbahçe'de Olympiakos maçı öncesi dün yapılan son idmanda Mesut Özil gribal enfeksiyon sebebiyle yer almadı. Mesut'un kadroda olması beklenmiyor.

                    ALTAY: BİZ FENERBAHÇE'YİZ
                    Olympiakos maçı öncesi kaleci Altay Bayındır da Pereira ile birlikte basın toplantısında yer aldı. Altay, "Her maç gibi bu maça da hazırız. Biz Fenerbahçe'yiz. Rakibin kim olduğunun önemi yok. Oynadığımız futbol belli, sahada kazanmak için elimizden geleni yapacağız. İnşallah kazanarak yolumuza emin adımlarla devam ederiz." dedi.

                    ÇANKAYA FK TURLADI!
                    Ziraat Türkiye Kupası 2. turunda Çankaya, Ofspor'u 3-2 yenerek turladı. Galibiyet gollerini 22. dakikada Emir Erik (pen.) 79'da Hasan Ahmet ve 84'te Ahmet kaydetti. Ofspor'un golleri ise İbrahim Kaya ve Fatih Mert'ten geldi. Sonuçlar: Ağrı 1970-Kuşadası: 1-0, Yomra- Yeşilyurt: 4-0, Fatsa-B.Yeniçarşı: 1-0, Kelkit-Ceyhan: 4-5, A.Hopa-Başkent: 2-0, Aksaray- Bayrampaşa: 3-0, Çarşamba-Altındağ: 5-3, Kestel-Yıldırım: 2-0, Bergama-Sancaktepe: 6-5, Tepecik- Kırıkkale: 5-4, Ş.Yıldız-İskenderu: 4-2, Hendek-Ordu: 1-3, Erok-Osmaniye: 6-7.

                    A SPOR'DA KUPA ŞÖLENİ
                    Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. eleme tur heyecanı bugün oynanacak maçlarla sona erecek. A Spor ekranlarında bugün 3 maç canlı yayınlanacak. Program: 13.00 Mardin 1969-Gümüşhane, 14.00 Iğdır-Elazığ Karakoçan, 14.30 Hacettepe-Kahta 02, 15.30 Bld.Kütahya-Darıca G.Birliği, 18.00 Kardemir-Karşıyaka.

                        CÜNEYT ÇAKIR'A BÜYÜK TEPKİ
                        Milan, Şampiyonlar Ligi maçında A.Madrid'e evinde 2-1 yenilirken, geceye Cüneyt Çakır damgasını vurdu. Çakır'ın ilk yarıda Kessie'ye gösterdiği kırmızı kart ve son saniyede Milan aleyhine verdiği penaltı olay yarattı. Çizme basını, "Çakır'ın İtalyanlar'la ne sorunu var?" derken, efsane hoca Fabio Capello da, "Çakır bu seviyeye yakışmıyor" diye konuştu.
                        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                        Binomo’da yatırım, pratik yapılarak öğreniliyor
                        Haberler Spor Eczacıbaşı set vermeden kazandı (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)
                            SON DAKİKA