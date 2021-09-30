Eczacıbaşı set vermeden kazandı (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley B Grubu karşılaşmasında Eczacıbaşı Dynavit, Karayolları'nı 3-0 yendi. Eczacıbaşı maçı 21-25, 23-25 17- Diğer sonuçlar: Kuzeyboru- Nilüfer: 1-3, PTT-THY: 1-3, Bolu Bld-Yeşilyurt: 3-0, Sarıyer-Aydın: 1-3.
BİRAZ SABIR GEREKİYOR
Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu G.Saray maçı öncesinde, "Toparlayacağımızı düşünüyorum ama bugünden yarına olacak iş değil. Biraz sabır gerekiyor" ifadelerini kullandı.
GERÇEK BİR PERİ MASALI
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sürpriz sonucu, D Grubu'nda yaşandı. Sheriff deplasmanda dünya devi Real Madrid'i 2-1 yenerek tarih yazdı. Şampiyonlar Ligi'ne 1. ön eleme turundan dahil olan Moldova ekibi gruplara kaldıktan sonra iki maçını da kazandı. Takımın değeri 12 milyon Euro. Sheriff'in en pahalı oyuncusu takım kaptanı Frank Castaneda... Değeri 1 milyon Euro... Kulüp 1997 yılında kuruldu ve bu sezon transfere sadece 250 bin Euro harcadılar.