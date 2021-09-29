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    Başın öne eğilmesin! Beşiktaş 11 eksikle sahaya çıktığı Ajax deplasmanında ayakta kaldı

    Beşiktaş, Devler Ligi’ndeki 2. maçında Bergius ve Haller’in gollerine engel olamadı... Sahadan 2-0 mağlup ayrıldı... 63'te Kenan'ın nizami golü sayılmadı... 18 yaşında iki stoperle mücadele eden Kartal ortaya koyduğu mücadele ile alkışlandı...

    Başın öne eğilmesin

    Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki 2. maçında Beşiktaş 11 eksikle çıktığı Ajax deplasmanında güçlü rakibine 2-0 yenildi.

    10. dakikada Kenan Karaman'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Batshuayi'nin sağ çaprazdan vuruşunda, meşin yuvarlak arka direğe çarptıktan sonra oyun alanına döndü.

    17. dakikada sol kanatta topla ilerleyen Dusan Tadic çalımlarla ceza sahası içine girdi. Pasında kale önünde topu kontrol eden Steven Berghuis, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0.



    43. dakikada Berghuis'in ceza sahası dışı sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Haller, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0. Karşılaşmanın ilk yarısı bu sonuçla tamamlandı. Karşılaşmanın 2. yarısında Beşiktaş, Ajax'ın ilk yarıdaki hızını bir nebze de olsa kesmeyi başardı.

    63. dakikada topla birlikte ilerleyen Kenan Karaman'ın ceza sahası içinde vuruşunda top ağlara gitse de ceza yayı gerisinde Timber'in daha önce yerde kalması sonucu Fransız hakem Bastien, faul gerekçesi ile golü saymadı.

    18 yaşındaki stoperleri Serdar ve Berkay ile ikinci yarıda müthiş bir yürek ortaya koyan Beşiktaş Ajax deplasmanında sahadan 2-0 yenik ayrılsa da mücadelesiyle alkış aldı.



    BATSHUAYİ DİREĞE NİŞANLADI
    AJAX'IN attığı ilk golünün birkaç dakika öncesinde Beşiktaş öne geçmeye çok yaklaştı. Batshuayi , Kenan'ın pasıyla sağ çarpazda kaleci ile karşı karşıya kaldı. Yerden şutunda top direğe çarpıp oyun alanına geri döndü. Sakatlıktan yeni çıkan Batshuayi, kalan dakikalarda Ajax savunması önünde başka pozisyon bulamadı.
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