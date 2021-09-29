Başın öne eğilmesin! Beşiktaş 11 eksikle sahaya çıktığı Ajax deplasmanında ayakta kaldı





43. dakikada Berghuis'in ceza sahası dışı sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Haller, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0. Karşılaşmanın ilk yarısı bu sonuçla tamamlandı. Karşılaşmanın 2. yarısında Beşiktaş, Ajax'ın ilk yarıdaki hızını bir nebze de olsa kesmeyi başardı.



63. dakikada topla birlikte ilerleyen Kenan Karaman'ın ceza sahası içinde vuruşunda top ağlara gitse de ceza yayı gerisinde Timber'in daha önce yerde kalması sonucu Fransız hakem Bastien, faul gerekçesi ile golü saymadı.



18 yaşındaki stoperleri Serdar ve Berkay ile ikinci yarıda müthiş bir yürek ortaya koyan Beşiktaş Ajax deplasmanında sahadan 2-0 yenik ayrılsa da mücadelesiyle alkış aldı.