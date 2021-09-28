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    Göztepe maçı sonrası yaşananların ardında şok bir gerçek var! İstifanın eşiğinden döndü

    Fatih Terim, Kayseri maçı sonrası sosyal medyada yazılanlardan dolayı büyük bir üzüntü duydu ve karar aşamasına geldi. Göztepe maçında puan kaybı yaşansaydı Terim'in basın toplantısında istifasını açıklayacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

    İstifanın eşiğinden döndü

    Sahasında Göztepe'yi 2-1 yenerek galibiyet hasretine son veren Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in basın toplantısı gündeme damga vurdu. Son zamanlarda yapılan eleştiriler nedeniyle son derece üzgün olan hatta bir ara gözleri dolan tecrübeli hocanın istifanın eşiğinden döndüğü ortaya çıktı.

    TERİM: ÇOK ÜZÜLDÜM, KIRILDIM
    Terim, "Futbolda vefa yok. Dün de yok ona da tamam. Biraz vicdanı olan, biraz Galatasaray'ı sevenin dikkatli davranması gerektiğini düşünüyorum. Üzüldüm, kırıldım" ifadelerini kullandı.

    CAMİA BU İDDİA İLE ÇALKALANDI
    Kulislerde dolaşan iddialara göre Terim'in bu sözlerinin arkasında şok bir gerçek var. Kayseri yenilgisi nedeniyle sosyal medyada kendisiyle ilgili yaptığı yorumlar sonrası Terim karar aşamasına geldi.

    PUAN KAYBINDA İSTİFA EDECEKTİ
    Son derece üzülen ve kırılan başarılı teknik adamın Göztepe maçında olası bir puan kaybı sonrasında istifasının cebinde olduğu ve bunu basın toplantısında açıklamayı düşündüğü ifade edildi.

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    Haberler Spor Göztepe maçı sonrası yaşananların ardında şok bir gerçek var! İstifanın eşiğinden döndü
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