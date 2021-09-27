Haberler Spor Fatih Terim ile ilgili şok edici iddia! Göztepe maçına istifası cebinde mi çıktı? Fatih Terim ile ilgili şok edici iddia! Göztepe maçına istifası cebinde mi çıktı? Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Göztepe galibiyetinin ardından basın toplantısında yaptığı açıklamalar gündeme damgasını vurdu. "Futbolda vefa yok.Biraz vicdanı olan, biraz Galatasaray'ı sevenin dikkatli davranması gerektiğini düşünüyorum. Üzüldüm, kırıldım!" diyen Fatih Terim, "Son zamanlardaki gidişat, kendimle ve Galatasaray'la ilgili bana başka şeyleri düşündürüyor" ifadelerini kullandı. Çok üzülen ve kırılan başarılı teknik adamın Göztepe maçına 'istifası cebinde' çıktığı öne sürülüyor. ONUR ÖZKAN takvim.com.tr 27.09.2021 19:27 - Son Güncelleme: 27.09.2021 19:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





Sahasında Göztepe'yi 2-1 yenerek galibiyet hasretine son veren Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in basın toplantısı gündeme damga vurdu.



GALERİ DEVAM EDİYOR Son zamanlarda yapılan eleştiriler nedeniyle son derece üzgün olan hatta bir ara gözleri dolan tecrübeli hocanın sözleri bomba etkisi yarattı.



"ÜZÜLDÜM, KIRILDIM!"

Terim, "Futbolda vefa yok. Dün de yok ona da tamam. Biraz vicdanı olan, biraz Galatasaray'ı sevenin dikkatli davranması gerektiğini düşünüyorum. Üzüldüm, kırıldım! Son zamanlardaki gidişat, kendimle ve Galatasaray'la ilgili bana başka şeyleri düşündürüyor" diyerek sitemkar bir tutum sergiledi.



Kulislerde dolaşan iddialara göre Terim'in bu sözlerinin arkasında şok bir gerçek var. MAÇA İSTİFASI CEBİNDE Mİ ÇIKTI?

Kayserispor yenilgisi sonrası sosyal medyada taraftarların kendisiyle ilgili yaptığı yorumlara çok üzülen ve kırılan başarılı teknik adamın Göztepe maçına 'istifası cebinde' çıktığı öne sürülüyor.



Kulislerde dolaşan iddialara göre Terim'in bu sözlerinin arkasında şok bir gerçek var.

MAÇA İSTİFASI CEBİNDE Mİ ÇIKTI?

Kayserispor yenilgisi sonrası sosyal medyada taraftarların kendisiyle ilgili yaptığı yorumlara çok üzülen ve kırılan başarılı teknik adamın Göztepe maçına 'istifası cebinde' çıktığı öne sürülüyor.



İddialara göre Fatih Terim, Göztepe karşısında olası bir puan durumu halinde basın toplantısında görevi bıraktığını açıklayacaktı.

Ancak zor da olsa gelen galibiyet ve tribünlerin sevgi gösterisi tecrübeli hocayı bu şok karardan vazgeçirdi.





Ancak önümüzdeki haftalarda gelebilecek olası kötü sonuçların ardından Fatih Terim'in yeniden istifayı düşünüp düşünmeyeceği de tartışma konusu.



Fatih Terim