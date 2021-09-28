Exxen kaç kişi kullanabilir? Exxen TV aynı anda kaç kişi açabilir, kaç kişi izleyebilir?

EXXEN SPOR PAKETİ FİYATI/ÜCRETİ NE KADAR?

Dijital platformda normal reklamlı üyelik ücreti 9,90 TL iken, bunun Avrupa maçları ile spor paketine nasıl yansıyacağı merak ediliyor. Exxen tarafından yapılan açıklamaya göre, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarını kapsayacak olan spor paketi, ek pakete ilave 34,90 TL ile edinilebilecek.