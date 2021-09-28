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    • Spor
    • 28.09.2021 18:27
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    • 28.09.2021 18:27
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    Exxen kaç kişi kullanabilir? Exxen TV aynı anda kaç kişi açabilir, kaç kişi izleyebilir?

    2021-2022 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçları Exxen platformunda futbolseverlerle buluşuyor. Beşiktaş bu akşam saat 19.45'te Hollanda temsilcisi Ajax ile karşı karşıya gelecek. Maçı naklen takip edecek olanlar Exxen'i aynı anda kaç kişinin kullanabileceğini merakla araştırıyor. Peki, Exxen kaç kişi kullanabilir? Exxen TV aynı anda kaç kişi açabilir, kaç kişi izleyebilir? İşte üyeliğe dair merak edilenler...

    Exxen kaç kişi kullanabilir?

    Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçları bu sezon 1 Ocak 2021'de yayın hayatına başlayan Exxen isimli dijital platformda yayınlanıyor. Temsilcimiz Beşiktaş bu akşam Hollanda temsilcisi Ajax ile mücadele edecek. Peki, Exxen kaç kişi kullanabilir? Exxen TV aynı anda kaç kişi açabilir, kaç kişi izleyebilir? İşte detaylar...

    EXXEN KAÇ KİŞİ KULLANABİLİR?

    UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarını izlemek için ExxenSpor paketine sahip olmanız gerekmektedir. Exxen'de maçları tek cihazdan takip edebiliyorsunuz.

    İşte üyeliğe dair merak edilenler;

    EXXEN SPOR PAKETİ FİYATI/ÜCRETİ NE KADAR?

    Dijital platformda normal reklamlı üyelik ücreti 9,90 TL iken, bunun Avrupa maçları ile spor paketine nasıl yansıyacağı merak ediliyor. Exxen tarafından yapılan açıklamaya göre, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarını kapsayacak olan spor paketi, ek pakete ilave 34,90 TL ile edinilebilecek.

    Böylece Exxen + spor aylık ücreti, 1 taahhütlü olmak kaydıyla reklamlı olarak 34,80 kuruş olacak. Aynı paket reklamsız olarak ise toplamda 44.80 TL olacak.

    UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans ligi yayın haklarını alan Exxen üyelik fiyatlarını açıkladı. Tüm karşılaşmaları ve Exxen içeriklerini izleyebileceğiniz paket fiyatı aylık 34.80 TL.

        EXXEN'İ AYNI ANDA KAÇ KİŞİ İZLEYEBİLİR?

        Exxen bireysel üyelik ile aynı anda 1 cihazdan izlenebiliyor.

        Aynı anda birkaç cihazdan izlemek isteyenlerin Exxenspor ticari paket alması gerekiyor.

        EXXEN BİREYSEL ÜYELİK ÜCRETİ NE KADAR?

        Aylık (EXXEN 9,90 TL + SPOR 24,90 TL) 34,80 TL'den başlayan fiyatlarla.

        Exxenspor reklamlı paketi aylık vergiler dahil: 49,90TL

        Exxenspor reklamsız paketi aylık vergiler dahil: 59,90TL

        EXXEN YILLIK ABONELİK ÜCRETLERİ

        Exxen'e RKLMVR üyeliği ile kayıt gerçekleştirerek içerikleri reklamlı bir şekilde izleyecek şekilde yıllık 99.90 TL üzerinden abone olunabilir. RKLMYOK üyeliği ise reklamsız içerikler için senelik 199.90 TL olarak ücretlendiriliyor.
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        Haberler Spor Exxen kaç kişi kullanabilir? Exxen TV aynı anda kaç kişi açabilir, kaç kişi izleyebilir?
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