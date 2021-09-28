Exxen canlı izle: Beşiktaş Ajax maçı canlı izle! Eksen Ekzen Exxen TV canlı yayın nasıl ve nereden izlenir?

Bu yıl Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçları Exxen TV'den yayınlanıyor ve temsilcilerimizin maçları heyecanla takip ediliyor. İlk hafta maçlarının ardından ikinci hafta maçları bugün başlıyor. Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında bugün Hollanda temsilcisi Ajax ile mücadele ediyor. Maçın oynandığı saatlerde ise Exxen canlı izle ve Beşiktaş Ajax maçı canlı izle seçeneği hakkındaki araştırmalarda artış yaşandığı görülüyor. Peki, Eksen Ekzen Exxen TV canlı yayın nasıl ve nereden izlenir? İşte maça dair tüm bilgiler
EXXEN AYLIK ÜCRETİ NE KADAR?
UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarını izlemek için ExxenSpor paketine sahip olmanız gerekmektedir. Exxen platformundan yapılan açıklamaya göre, Exxenspor aylık ücreti 34,80 TL'dir.
İşte maçı canlı anlatım olarak takip etme ekranı;
BEŞİKTAŞ AJAX MAÇI CANLI ANLATIM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
EXXEN BİREYSEL ÜYELİK ÜCRETİ NE KADAR?
Aylık (EXXEN 9,90 TL + SPOR 24,90 TL) 34,80 TL'den başlayan fiyatlarla.
Exxenspor reklamlı paketi aylık vergiler dahil: 49,90TL
Exxenspor reklamsız paketi aylık vergiler dahil: 59,90TL
BEŞİKTAŞ, AJAX DEPLASMANINDA
Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında Hollanda'nın Ajax ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek. Amsterdam'daki Johan Cruyff Arena'daki karşılaşma TSİ 19.45'de başlayacak.
Mücadeleyi Fransa Futbol Federasyonundan Benoit Bastien yönetecek. Maçta, Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu yardımcı hakem olarak görev alırken, dördüncü hakem ise Jeremie Pignard olacak.
Beşiktaş, C Grubu'ndaki ilk maçında Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'a evinde 2-1 mağlup oldu. Ajax ise deplasmanda Portekiz'in Sporting Lizbon'u 5-1 yendi.