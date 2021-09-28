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    • Spor
    • 28.09.2021 19:33
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    • 28.09.2021 19:33
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    Exxen canlı izle: Beşiktaş Ajax maçı canlı izle! Eksen Ekzen Exxen TV canlı yayın nasıl ve nereden izlenir?

    Beşiktaş bu akşam Şampiyonlar Ligi grup maçları mücaledesinde Hollanda temsilcisi Ajax ile karşı karşıya geliyor. Bu nedenle Beşiktaş Ajax maçı canlı izle hakkında araştırmalar artış gösterdi. Karşılaşma Exxen platformundan naklen yayınlanacak. Maçı naklen takip edecek olan futbolseverler Exxen hakkında bilgileri arama motorları üzerinden merakla araştırıyor. Exxen canlı izle seçeneğinin aktif olması için Exxen Spor Paketi üyeliğinin alınması gerekiyor. Peki, Eksen Ekzen Exxen TV canlı yayın nasıl ve nereden izlenir? İşte mücadeleye dair merak edilen tüm bilgiler

    Beşiktaş Ajax maçı canlı anlatım izle!

    Bu yıl Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçları Exxen TV'den yayınlanıyor ve temsilcilerimizin maçları heyecanla takip ediliyor. İlk hafta maçlarının ardından ikinci hafta maçları bugün başlıyor. Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında bugün Hollanda temsilcisi Ajax ile mücadele ediyor. Maçın oynandığı saatlerde ise Exxen canlı izle ve Beşiktaş Ajax maçı canlı izle seçeneği hakkındaki araştırmalarda artış yaşandığı görülüyor. Peki, Eksen Ekzen Exxen TV canlı yayın nasıl ve nereden izlenir? İşte maça dair tüm bilgiler

    EXXEN AYLIK ÜCRETİ NE KADAR?

    UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarını izlemek için ExxenSpor paketine sahip olmanız gerekmektedir. Exxen platformundan yapılan açıklamaya göre, Exxenspor aylık ücreti 34,80 TL'dir.

    İşte maçı canlı anlatım olarak takip etme ekranı;

    BEŞİKTAŞ AJAX MAÇI CANLI ANLATIM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    EXXEN BİREYSEL ÜYELİK ÜCRETİ NE KADAR?

    Aylık (EXXEN 9,90 TL + SPOR 24,90 TL) 34,80 TL'den başlayan fiyatlarla.

    Exxenspor reklamlı paketi aylık vergiler dahil: 49,90TL

    Exxenspor reklamsız paketi aylık vergiler dahil: 59,90TL

    BEŞİKTAŞ, AJAX DEPLASMANINDA

    Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında Hollanda'nın Ajax ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek. Amsterdam'daki Johan Cruyff Arena'daki karşılaşma TSİ 19.45'de başlayacak.

    Mücadeleyi Fransa Futbol Federasyonundan Benoit Bastien yönetecek. Maçta, Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu yardımcı hakem olarak görev alırken, dördüncü hakem ise Jeremie Pignard olacak.

    Beşiktaş, C Grubu'ndaki ilk maçında Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'a evinde 2-1 mağlup oldu. Ajax ise deplasmanda Portekiz'in Sporting Lizbon'u 5-1 yendi.

        BEŞİKTAŞ'TA 11 EKSİK

        Siyah-beyazlı ekip önemli karşılaşmada 11 oyuncusundan yoksun mücadele edecek.

        Sakatlıkları bulunan Domagoj Vida, Welinton, Atiba Hutchinson, Georges-Kevin N'Koudou, Rachid Ghezzal, Mehmet Topal, Miralem Pjanic ve Cyle Larin ile yeni tip koronavirüs test sonucu pozitif çıkan Francisco Montero Ajax karşısında forma giyemeyecek.

        Beşiktaş'ta sakatlığı geçmesine rağmen henüz hazır olmayan Alex Teixeira ve Necip Uysal da Hollanda'ya götürülmedi.

        Sakatlığı nedeniyle Süper Lig'deki Altay maçında forma giyemeyen Michy Batshuayi ile bu karşılaşmada sol el ikinci parmağı kırılan Kenan Karaman ise karşılaşmada teknik direktör Sergen Yalçın'dan görev bekleyecek.
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        Haberler Spor Exxen canlı izle: Beşiktaş Ajax maçı canlı izle! Eksen Ekzen Exxen TV canlı yayın nasıl ve nereden izlenir?
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