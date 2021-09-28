Ajax Beşiktaş maç özeti! Ajax BJK maç özeti nasıl ve nereden izlenir? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Beşiktaş Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki ikinci maçında Hollanda temsilcisi Ajax ile mücadele etti. Mücadeleyi Ajax 2-0'lık skorla kazandı. Maçın özetini izlemek isteyen izleyiciler Ajax Beşiktaş maç özeti hakkında arama motorları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Ajax BJK maç özeti nasıl ve nereden izlenir? İşte maçın kritik dakikaları...
MAÇIN İLK 11'LERİ
Ajax: Pasveer, Timber, Alvarez, Gravenberch, Tadic, Antony, Mazraoui, Blind, Martinez, Haller, Berghuis
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Rıdvan Yılmaz, Josef, Salih Uçan, Batshuayi, Can Bozdoğan, N'Sakala, Kenan Karaman, Serdar Saatçı, Umut Meraş
Stat: Johan Cruijff Arena
Hakemler: Benoit Bastien, Hicham Zakrani, Aurelien Berthomieu (Fransa)
İşte dakika dakika maçta yaşananlar;
(İLK YARIDAN ÖNEMLİ DAKİKALAR) - AJAX: 2 - BEŞİKTAŞ: 0
Goller: Dk. 17 Berghuis, Dk. 43 Haller (Ajax)
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında Ajax, Beşiktaş karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
10. dakikada Kenan Karaman'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Batshuayi'nin sağ çaprazdan vuruşunda, meşin yuvarlak arka direğe çarptıktan sonra oyun alanına döndü ve Ajax savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.
12. dakikada Ajax'lı futbolcu Antony'nin ceza sahası içinden şutunda, top direğin yanından dışarı çıktı.