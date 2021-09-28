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    • 28.09.2021 21:23
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    • 28.09.2021 21:44
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    Ajax Beşiktaş maç özeti! Ajax BJK maç özeti nasıl ve nereden izlenir? | UEFA Şampiyonlar Ligi

    Bugün UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında temsilcimiz Beşiktaş, Hollanda temsilcisi Ajax ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk yarısı 2-0 sona erdi. Müsabaka 2-0 ev sahibi ekibin üstünlüğünde sona ererken ikinci yarıda iki takım tempoyu artıracak ataklar yaptı. Ajax Beşiktaş maç özeti taraftarlar tarafından merakla araştırılıyor. Peki, Ajax BJK maç özeti nasıl ve nereden izlenir? İşte detaylar...

    Ajax Beşiktaş MAÇ SONUCU!

    Beşiktaş Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki ikinci maçında Hollanda temsilcisi Ajax ile mücadele etti. Mücadeleyi Ajax 2-0'lık skorla kazandı. Maçın özetini izlemek isteyen izleyiciler Ajax Beşiktaş maç özeti hakkında arama motorları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Ajax BJK maç özeti nasıl ve nereden izlenir? İşte maçın kritik dakikaları...

    MAÇIN İLK 11'LERİ

    Ajax: Pasveer, Timber, Alvarez, Gravenberch, Tadic, Antony, Mazraoui, Blind, Martinez, Haller, Berghuis

    Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Rıdvan Yılmaz, Josef, Salih Uçan, Batshuayi, Can Bozdoğan, N'Sakala, Kenan Karaman, Serdar Saatçı, Umut Meraş

    Stat: Johan Cruijff Arena

    Hakemler: Benoit Bastien, Hicham Zakrani, Aurelien Berthomieu (Fransa)

    İşte dakika dakika maçta yaşananlar;

    (İLK YARIDAN ÖNEMLİ DAKİKALAR) - AJAX: 2 - BEŞİKTAŞ: 0

    Goller: Dk. 17 Berghuis, Dk. 43 Haller (Ajax)

    UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında Ajax, Beşiktaş karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

    10. dakikada Kenan Karaman'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Batshuayi'nin sağ çaprazdan vuruşunda, meşin yuvarlak arka direğe çarptıktan sonra oyun alanına döndü ve Ajax savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

    12. dakikada Ajax'lı futbolcu Antony'nin ceza sahası içinden şutunda, top direğin yanından dışarı çıktı.

        17. dakikada Berghuis'in attığı golle Ajax 1-0 öne geçti.

        38. dakikada sol kanattan Tadic'in ortasında, Haller topa dokundu ancak kaleci Ersin gole izin vermedi.

        43. dakikada Berghuis'in sağ kanattan verdiği pası ceza sahasında alan Haller ön direkte topu ağlarla buluşturarak maçın skorunu 2-0 yaptı.

        Müsabakanın ilk yarısı 2-0 ev sahibi ekibin üstünlüğünde sona erdi.

        AJAX BJK MAÇ ÖZETİ NASIL VE NEREDEN İZLENİR?

        Maçın Türkiye'deki tüm yayın hakları Acun Medya'ya bağlı Exxen dijital platformunda. Maçın özetleri Exxen platformunda yer almaktadır.
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