Ajax Beşiktaş maç özeti! Ajax BJK maç özeti nasıl ve nereden izlenir? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Beşiktaş Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki ikinci maçında Hollanda temsilcisi Ajax ile mücadele etti. Mücadeleyi Ajax 2-0'lık skorla kazandı. Maçın özetini izlemek isteyen izleyiciler Ajax Beşiktaş maç özeti hakkında arama motorları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Ajax BJK maç özeti nasıl ve nereden izlenir? İşte maçın kritik dakikaları...

MAÇIN İLK 11'LERİ

Ajax: Pasveer, Timber, Alvarez, Gravenberch, Tadic, Antony, Mazraoui, Blind, Martinez, Haller, Berghuis

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Rıdvan Yılmaz, Josef, Salih Uçan, Batshuayi, Can Bozdoğan, N'Sakala, Kenan Karaman, Serdar Saatçı, Umut Meraş

Stat: Johan Cruijff Arena

Hakemler: Benoit Bastien, Hicham Zakrani, Aurelien Berthomieu (Fransa)

İşte dakika dakika maçta yaşananlar;