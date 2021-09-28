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    • 29.09.2021 08:53
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    Ajax-Beşiktaş maçı şifresiz veren uydu kanalları hangileri? Ajax-Beşiktaş maçını veren yabancı kanallar!

    Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ndeki 2. karşılaşmasına Ajax ile çıkıyor. C Grubu'nda sıfır puanla 3. sırada yer alan Beşiktaş sahadan çıkaracağı puan ve puanlarla ülkeye avantajlı dönmek istiyor. Hollanda deplasmanında zorlu mücadele verecek olan Beşiktaş'a taraftaralar da ekran başından destel vermek istiyor. Ajax-Beşiktaş maçı Exxen Platformu üzerinden yayınlanıyor. Exxen Türkiye'deki Şampiyonlar Ligi yayın haklarını satın aldı. Fakat farklı uydu kanalları üzerinden de maç yayını yapılıyor. Peki Ajax-Beşiktaş maçını sunan uydu kanalları hangisi? Ajax-Beşiktaş maçı şifresiz uydu kanalları hangileri? İşte merak edilenler...

    Ajax-Beşiktaş maçı şifresiz uydu kanalları hangileri?

    Ajax-Beşiktaş maçını sunan uydu kanalları araştırılıyor. Ajax-Beşiktaş maçı şifresiz uydu kanalları hangileri arama motorlarında son saatlerin en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Beşiktaş C Grubundaki ikinci maçında Hollanda'nın formda ekibi Ajax ile karşılaşacak. Sahaya mutlak galibiyet şifresi ile çıkacak olan Beşiktaş'a ekrandan destek vermek isteyen taraftaralar da maçın hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Ajax-Beşiktaş maçı Exxen platformundan ücretli olarak izlenebilecek. Fakat maç yayını detaylı uydu kanalları üzerinden de izlenebilecek. İşte Ajax-Beşiktaş maçını yayınlaması beklenilen uydu kanalları listesi ve Ajax-Beşiktaş maçı şifresiz uydu kanalları detayları...

    Ajax-Beşiktaş maçını yayınlayan uydu kanalları

    Ajax deplasmanında puan arayacak olan temsilcimiz Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi maçı Azerbaycan'ın CBC Sport kanalından yaınlanıyor. Azerbaycan kanalı CBC Sport Türkiye'nin önemli Avrupa maçlarını yayınlıyor.

    Ajax-Beşiktaş maçı şifresiz uydu kanalları hangileri?

    Ajax Beşiktaş maçı Avrupa uydu sistemi üzerinden bir çok kanalda yayınlanacaktır.

    1- Paramount + USA

    2- CBC sport hd

    3- C More Streaming Sweeden

    4- Livescore App

    5- Bein Sports France 2 HD

    6- SuperSport Maximo 1 HD

    7- SuperSport Premier League HD

    8- Viaplay Baltic HD

    9- Haberpush HD

    10- TV3 Sport Dansk HD

    11- TV2 Play Norge

    12- Viaplat Denmark HD

    13- Btv aksiyon HD

    14- BT Sport 1 HD

    15- Arena sport 1 HD

    Ajax-Beşiktaş maçını yayınlaması muhtemel olan kanallar

    TUDN USA

    UniMás

    TUDN en Vivo

    Univision NOW

    OLL.tv

    Futbol 1.

    CBC Sport

    SONY TEN 1

    Sony LIV

    SONY TEN 1 HD

    BT Sport Live

    BT Sport ESPN

    NOW TV

        SKY Go Italia

        Sky Sport Football

        Sky Calcio 3

        K-SPORT 2

        Tring Sport 2

        Sky Sport UHD

        Sky Sport 2/HD

        Sky Go

        MAX Sport 2

        Planet Sport 2

        TVPlay Sports

        TVPlay SportsX

        C More Suomi

        Viasat Ultra HD

        C More Sport 2

        RMC Sport 2

        RMC Sport en direct

        662 Sports 2

        602 HD Sports 2

        SPOTV ON 2

        K-SPORT 2

        TVPlay SportsX

        TVPlay Sports

        ELTA Sports 1

        B/R Live

        EXXEN BEDAVA MI, ÜCRETLİ Mİ, ÜCRETSİZ Mİ?

        UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarını izlemek için ExxenSpor paketine sahip olmanız gerekmektedir. Exxen platformundan yapılan açıklamaya göre, tek maç paketi bulunmamaktadır. Exxenspor aylık ücreti 34,80 TL'dir.

        İşte spor paketine dair bilinmesi gerekenler;

        EXXEN SPOR PAKETİ FİYATI/ÜCRETİ NE KADAR?

        Dijital platformda normal reklamlı üyelik ücreti 9,90 TL iken, bunun Avrupa maçları ile spor paketine nasıl yansıyacağı merak ediliyor. Exxen tarafından yapılan açıklamaya göre, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarını kapsayacak olan spor paketi, ek pakete ilave 34,90 TL ile edinilebilecek.

            Böylece Exxen + spor aylık ücreti, 1 taahhütlü olmak kaydıyla reklamlı olarak 34,80 kuruş olacak. Aynı paket reklamsız olarak ise toplamda 44.80 TL olacak.

            UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans ligi yayın haklarını alan Exxen üyelik fiyatlarını açıkladı. Tüm karşılaşmaları ve Exxen içeriklerini izleyebileceğiniz paket fiyatı aylık 34.80 TL.

            EXXEN'İ AYNI ANDA KAÇ KİŞİ İZLEYEBİLİR?

            Exxen bireysel üyelik ile aynı anda 1 cihazdan izlenebiliyor.

            Aynı anda birkaç cihazdan izlemek isteyenlerin Exxenspor ticari paket alması gerekiyor.

            EXXEN BİREYSEL ÜYELİK ÜCRETİ NE KADAR?

            Aylık (EXXEN 9,90 TL + SPOR 24,90 TL) 34,80 TL'den başlayan fiyatlarla.

            Exxenspor reklamlı paketi aylık vergiler dahil: 49,90TL

            Exxenspor reklamsız paketi aylık vergiler dahil: 59,90TL

            EXXEN YILLIK ABONELİK ÜCRETLERİ

            Exxen'e RKLMVR üyeliği ile kayıt gerçekleştirerek içerikleri reklamlı bir şekilde izleyecek şekilde yıllık 99.90 TL üzerinden abone olunabilir. RKLMYOK üyeliği ise reklamsız içerikler için senelik 199.90 TL olarak ücretlendiriliyor.
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                Haberler Spor Ajax-Beşiktaş maçı şifresiz veren uydu kanalları hangileri? Ajax-Beşiktaş maçını veren yabancı kanallar!
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