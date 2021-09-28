Beşiktaş Ajax maçı şifresiz hangi kanalda? Hollanda'da oynanacak Beşiktaş Ajax maçı saat kaçta? Muhtemel 11'ler...

Şampiyonlar Ligi heyecanı Ajax - Beşiktaş maçıyla tam gaz devam ediyor. Borussia Dortmund maçından 2-1 mağlup ayrılan Beşiktaş şansını Ajax'da deneyecek. Teknik direktör Sergen Yalçın bir önceki gün yaptığı açıklamalarda mucize olabilir açıklamasında bulundu. Ajax deplasmanında 11 oyuncusundan yoksun mücadele edecek siyah beyazlı takımın taraftarı Beşiktaş Ajax maçı şifresiz hangi kanalda? Hollanda'da oynanacak Beşiktaş Ajax maçı saat kaçta? sorularına yanıt arıyor. İşte Muhtemel 11'ler ve maça dair detaylar...
AJAX BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Ajax - Beşiktaş maçı 28 Eylül Salı günü saat 19.45'te oynanacak. Amsterdam'daki Johan Cruyff Arena'da karşı karşıya gelecek iki takımın mücadelesi Exxen 1'den naklen yayınlanacak.
MAÇIN HAKEMİ KİM?
Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın Ajax ile oynayacağı maçı Fransız hakem Benoit Bastien'in yöneteceği duyuruldu.
AJAX BEŞİKTAŞ MAÇINI ŞİFRESİZ HANGİ KANALDA VERİLECEK?
Bugünkü Ajax - Beşiktaş maçını uydudan şifresiz veren yabancı kanallar belli oldu;
Bein Sports France 2 HD
BT Sport 1 HD
C More Streaming Sweeden
Livescore App
Paramount + USA
SuperSport Maximo 1 HD
SuperSport Premier League HD
TV2 Play Norge
Haberpush HD
TV3 Sport Dansk HD
Viaplay Baltic HD
Arena sport 1 HD
Btv aksiyon HD
CBC sport hd
Viaplat Denmark HD
MUHTEMEL 11'LER ...
Ajax: Pasveer, Timber, Alvarez, Mazraoui, Blind, Martinez, Gravenberch, Tadic, Berghuis, Antony, Haller
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Serdar, N'Sakala, Rıdvan, Josef, Gökhan Töre, Oğuzhan, Salih, Kenan, Batshuayi
HOLLANDA TAKIMLARIYLA 8. MAÇINI OYNAYACAK
Beşiktaş Hollanda ekipleriyle Avrupa kupalarında 8. defa mücadele edecek.
Siyah beyazlı ekip , rakibi Ajax ile daha önce iki kez eşleşti. İlk olarak 1966-67 sezonunda o zamanki adıyla Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 1. turunda Ajax'ın karşısına çıkan siyah-beyazlılar, deplasmandaki ilk maçı 2-0, İstanbul'daki rövanşı da 2-1 kaybetti.
Beşiktaş, UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda Ajax ile 1993-1994 sezonunda bir kez daha eşleşti. 2. tur ilk maçında rakibine deplasmanda 2-1 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, evindeki mücadeleyi 4-0 yitirdi. Şampiyonlar Kulüpler Kupası'nda 1991-1992 sezonunda bir başka Hollanda ekibi PSV Eindhoven'ın rakibi olan Beşiktaş, İstanbul'daki karşılaşmayı 1-1 beraberlikle tamamlarken, deplasmandaki karşılaşmayı 2-1 mağlup tamamladı.
Beşiktaş, Hollanda ekiplerine karşı üstünlüğünü ise Feyenoord karşısında gerçekleştirdi. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Feyenoord ile eşleşen Beşiktaş rakibini deplasmanda 2-1 yenerken, İstanbul'daki karşılaşmayı ise 3-1 kazandı.
Siyah-beyazlılar, Hollanda ekipleriyle bugüne dek yaptıkları 8 maçın 5'ini kaybetti. Bu ülke takımlarına karşı iki kez üstünlük sağlayan Beşiktaş, bir karşılaşmayı ise beraberlikle tamamladı.
Beşiktaş, söz konusu maçlarda 9 gol atarken, kalesinde 15 gol gördü.