Belalım benim!

Fırtına yine fırsat tepti. Sahasında Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor üst üste 2. kez liderlik şansını kaçırdı. 5. dakikada Djaniny'nin vuruşu üstten auta gitti. 9. dakikada ceza alanı içinde Cornelius'un şutunda kaleci Serkan Kırıntılı yatarak topu kornere çeldi.

MİLUNOVİC ÇİZGİDEN ÇIKARDI

10'da sağ taraftan Djaniny'nin şutunda, kaleci Serkan'ı geçen topu çizgi önünde Milunovic çıkardı. 32'de Emre'nin yakın mesafeden şutunda Uğurcan mutlak bir tehlikeyi önledi.

CORNELİUS'TAN HARİKA KAFA

36'da Diedhiou'nun yerden şutu Uğurcan'ın elinin altından geçip filelerle buluştu: 0-1. 42'de Bakasetas'ın kullandığı serbest atışta Cornelius'un harika kafa vuruşu skoru 1-1 yaptı

SERKAN'DAN KRİTİK KURTARIŞ

73'te Gervinho, Serkan'ı geçemedi. Dönen topta Hüseyin 2. sarı kartını gördü ve Trabzon 10 kişi kaldı. 90+6'da Edgar'ın kafa vuruşunu Serkan müthiş çıkardı ve maç 1-1 bitti.

CORNELİUS 1.5 YIL SONRA BİR İLKE İMZA ATTI!

Dün skoru 1-1'e getiren golü atan Cornelius 1.5 yıl aradan sonra ilk kez üst üste 2 lig maçında ağları sarstı. Danimarkalı forvet bunu son olarak Ocak 2020'de Parma'da başarmıştı.